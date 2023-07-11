"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям JD Health с прогнозной ценой HKD62,1

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям JD Health с прогнозной стоимостью на уровне 62,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы считаем коррекцию в цене акций эмитента на 30% с начала текущего года неоправданной. Пока другие китайские компании испытывали проблемы из-за коронавирусных ограничений в прошлом году, JD Health, наоборот, "пожинала плоды". Выручка компании за 2022 год выросла на 52% г/г, и в 1К23 темпы роста сохранились высокими - 54% г/г. На наш взгляд, компания остается одной из самых интересных в Гонконге из разряда growth stock. Бумаги торгуются со значительным дисконтом по отношению к аналогам в КНР и США. В начале июня акции JD Health вошли в состав индекса Hang Seng, это дает им дополнительное преимущество", - указывает эксперт Ксения Лапшина.

JD Health - дочерняя компания интернет-ритейлера JD.com Inc., провайдер крупнейшей в Китае технологической онлайн-платформы для оказания медицинских услуг населению.

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