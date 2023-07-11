Вероятно укрепление рубля на торгах во вторник - ПСБ

Вероятно укрепление рубля и переход в диапазон 86-88 руб./$1 в рамках ближайших торгов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар в начале торговой сессии понедельника тяготел к росту, однако по мере активизации крупных игроков на рынке перешел к снижению. Мы считаем, что ажиотаж на рынке снизился, а при текущих ценах на энергоносители рубль фундаментально недооценен. Не исключаем, что давление на доллар могли оказывать экспортеры, вернувшиеся к продажам валюты. Отметим, что ЦБ РФ связал ослабление рубля в конце июня со снижением валютных конверсий компаниями экспортерами, - пишет эксперт в комментарии. - На утро вторника доллар торгуется без заметных изменений. Полагаем, что доллар с высокой вероятностью продолжит развивать снижение и попробует отступить в наш целевой диапазон 86-88 руб./$1 в рамках ближайших торгов. Стимулировать коррекцию американской валюты, помимо экспортеров, будут спекулянты на фоне складывающейся технической картины".

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