Brent подорожала до $78,1 за баррель

Фондовые индексы США завершили понедельник ростом. Фондовые индексы АТР растут во вторник благодаря новым стимулам в Китае. Цены на нефть поднимаются на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные о динамике потребительских цен в США за июнь, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление общей инфляции в Штатах в июне до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 4% месяцем ранее, базовой инфляции (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) - до 5% с 5,3%.

Министерство труда США обнародует отчет о динамике потребительских цен за прошлый месяц в среду, в 15:30 мск.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,25-5,5%, оценивается трейдерами в 92%.

Шансы на то, что ставка вновь будет поднята в сентябре, оцениваются рынком в 22%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Brookings Institution в понедельник, что Федрезерву, возможно, придется увеличить ставку еще "пару раз" в этом году, чтобы побороть устойчиво высокую инфляцию.

Руководитель ФРБ Кливленда Лоретта Местер также считает, что американскому ЦБ необходимо продолжить подъем ставки.

"Для обеспечения того, чтобы инфляция устойчиво двигалась к целевому уровню ФРС в 2%, базовая ставка, по моему мнению, должна быть еще несколько поднята с текущего уровня, а затем должна удерживаться на достигнутом уровне некоторое время", - сказала Местер в ходе выступления на мероприятии Калифорнийского университета в Сан-Диего.

На эту неделю запланирована публикация квартальных отчетов сразу трех крупных американских банков - JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Citigroup Inc. (SPB: C) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC), а также таких компаний, как PepsiCo Inc. (SPB: PEP), UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. и Delta Air Lines (SPB: DAL).

Совокупная прибыль компаний, входящих в расчет фондового индекса S&P 500, во втором квартале снизилась на 7,2% в годовом выражении, прогнозируют эксперты, опрошенные FactSet.

Если этот прогноз оправдается, динамика прибыли компаний индекса станет наихудшей со второго квартала 2020 года, когда ее падение составило 32%, пишет газета The Wall Street Journal.

Рост котировок акций Intel Corp. (SPB: INTC) (+2,8%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (+2,5%), Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) (+2,4%) и Honeywell International (SPB: HON) (+2,2%) обеспечил уверенный рост индекса Dow Jones в понедельник.

В то же время снижение цен акций Tesla (SPB: TSLA) Inc. (-1,8%) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-2%) ограничило повышение Nasdaq Composite.

Бумаги Cava Group, оператора сети ресторанов средиземноморской кухни, подорожали на 11,1% вслед за улучшением оценки акций компании аналитиками Stifel и Jefferies.

Стоимость бумаг разработчика решений в сфере кибербезопасности для дронов и робототехники Mobilcom Ltd. подскочила в 1,9 раза на информации о том, что компания получила крупный заказ от Teledyne Technologies (SPB: TDY) Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник поднялся на 209,52 пункта (0,62%) и составил 33944,4 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 10,58 пункта (0,24%) - до 4409,53 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 24,77 пункта (0,18%) и составил 13685,48 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник поднимаются.

Позитивным фактором для азиатских рынков стало объявление Китаем новых мер поддержки застройщиков, проблемы которых продолжают сдерживать экономический рост.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) намерен расширить программу поддержки сектора, в том числе, будет стимулировать банки к выдаче кредитов девелоперам на завершение проектов строительства жилья, сообщает Market Watch.

Внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь, которые, как ожидается, повлияют на решения Федеральной резервной системы (ФРС) на ближайших заседаниях.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3% в ходе торгов во вторник, гонконгский Hang Seng - 1,4%.

В числе лидеров роста в материковом Китае - акции технологических компаний, в том числе, Talkweb Information System (+7,1%), iFLYTEK (+4,1%), Zhongji Innolight (+2,2%), Inspur Electronic (+1,6%).

Котировки бумаг застройщиков Country Garden Holdings (SPB: 2007) и Longfor Group Holdings выросли на 0,7% и 0,8% на торгах в Гонконге.

Кроме того, в Гонконге дорожают акции Trip.Com (+3,7%), Techtronic Industries (+4,7%), Galaxy Entertainment (+5,1%) и Sands China (SPB: 1928) (+4,6%).

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2% в ходе торгов благодаря подъему цен бумаг технологических компаний. Акции Advantest подорожали на 4,1%, Tokyo Electron - на 0,8%, Renesas Electronics - на 1,8%, Keyence - на 0,9%.

Стоимость бумаг Sony Group опустилась в ходе торгов на 1,1%, Panasonic - на 1,3%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,2%.

Цены на нефть поднимаются во вторник благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости, проблемы которого продолжают сдерживать экономический рост в стране.

Народный банк КНР (Центробанк) расширит программу поддержки девелоперов, в том числе будет стимулировать банки к выдаче кредитов представителям сектора на завершение проектов строительства жилья, сообщает Market Watch.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь, а также ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск во вторник составляет $78,08 за баррель, что на $0,39 (0,50%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,78 (1%), до $77,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,41 (0,56%), до $73,4 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов упала на $0,87 (1,2%), до $72,99 за баррель.

"Новые стимулы для китайского рынка недвижимости поддерживают нефтяной рынок, - считает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Данные по инфляции в США, которые будут обнародованы в среду, могут определить направление рынка в краткосрочной перспективе, поскольку они покажут, чего ждать от Федрезерва на ближайшие месяцы".