"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Walmart Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $172 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"CEO Дуг Макмиллон отметил на встрече с инвесторами 2 июня, что независимо от динамики инфляции и потребительских расходов компания занимает выгодное положение, потому что предлагает продукцию по привлекательным ценам и привлекательный подход к обслуживанию. На конференции инвесторов 14 июня финансовый директор Джон Дэвид Рейни оптимистично оценил международные проекты эмитента. Рейни подтвердил планы Walmart в следующие несколько лет увеличивать операционный доход быстрее роста продаж, и по обоим показателям в компании ожидают опережающие результаты зарубежного бизнеса. Мы подтверждаем свою оценку скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 2024 год на уровне $6,14 (прогноз компании - $6,10-$6,20, консенсус StreetAccount - $6,24)", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.