Ожидание подъема ставки ЦБР способствует сдвигу вверх доходности ОФЗ - ПСБ

Вероятен плавный рост доходности рублевых гособлигаций до заседания Банка России 21 июля 2023 года, дальнейшая динамика на рынке будет зависеть от решения по ключевой ставке и риторики регулятора, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Преобладание продавцов на рынке ОФЗ в понедельник сохранилось. Доходность индекса гособлигаций RGBI выросла до 9,98% (+4 б.п.). Более сильная коррекция проходила в гособлигациях срочностью 3-8 лет. Доходность на этом участке выросла в среднем на 8 б.п. Позитив от восстановления рубля и дорожающей нефти не смог оказать значимой поддержки котировкам ОФЗ. Инвесторы закладывают в цены риски более сильного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, чем ожидалось ранее. Потолок возможного повышения ставки на ближайших заседаниях пока не заякорен и постепенно смещается вверх. В данных условиях инвесторы предпочитают сокращать позиции в бумагах с фиксированной ставкой купона, - пишет эксперт в комментарии. - До заседания Банка России 21 июля плавный рост доходности ОФЗ, скорее всего, продолжится. Дальнейшая динамика будет зависеть от решения по ставке и риторики регулятора. Для 10-летних ОФЗ 26221 на текущей неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8-11,0% годовых".

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