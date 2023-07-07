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07 июля 2023 года 19:51

Рынок акций РФ в начале июля показал смешанную динамику из-за падения рубля

Рынок акций РФ в первую неделю июля продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов, что стало следствием реакции на ряд дивидендных отсечек, подросшую нефть и ухудшение внешней фондовой конъюнктуры из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва. Очередная волна ослабления рубля подтолкнула индекс МосБиржи к новому максимуму с февраля 2022 года и оказала давление на индекс РТС.

В период с 3 по 7 июля индекс МосБиржи вырос на 1,3% и составил 2832,51 пункта, индекс РТС потерял 0,7% и достиг 976,08 пункта на фоне роста доллара до 91,43 руб./$1 (+1,88 рубля) и подросшей сентябрьской нефти Brent до $77,67 за баррель (+3,3%).

Рынок акций РФ начал минувшую неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне укрепления рубля и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи остался чуть ниже 2795 пунктов. Лидерами роста выступили бумаги "Магнита" (+2,3%) и металлургов, просели четвертые торги подряд после отсечки дивидендов акции "Мобильных телесистем" (-2,9%).

Во "втором эшелоне" упали акции "Группы ЛСР" (-6,7%) и "Башнефти", где игроки фиксировали прибыль после ралли предыдущих недель в преддверии отсечки дивидендов за 2022 год. Упали после отсечки дивидендов акции "Мосэнерго" (-9,2%).

Поддержку азиатским рынкам акций оказала новость о том, что министр финансов США Джанет Йеллен на неделе посетит Китай. Нефть Brent поднялась к $76 за баррель на фоне статистики Baker Hughes о сокращении за неделю числа действующих буровых в США на 8 единиц (до 674) - показатель снижается девять недель подряд, чего не наблюдалось с июля 2020 года.

В понедельник на Мосбирже стартовали торги акциями ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney. Ценные бумаги компании включены в третий уровень списка, по итогам дня цена акций не изменилась (3,32 рубля за штуку).

Во вторник рынок акций РФ вновь показал смешанную динамику цен "фишек" на фоне выросшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, индекс МосБиржи смог превысить рубеж 2800 пунктов во главе с бумагами ВТБ (+3,5%) и "ЛУКОЙЛа" (+2,9%), причем замедление ослабления рубля сдержало откат индекса РТС. Доллар протестировал отметку 90 руб./$1.

Просели после отсечки годовых дивидендов акции "Совкомфлота" (-2,4%) и "префы" "Ставропольэнергосбыта" (-7,8%).

Снижение рубля было локально приостановлено выступлениями президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на форуме Шанхайской организации сотрудничества, в которых говорилось о шагах РФ и Китая по пути дедолларизации.

Во вторник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости, в Азии динамика индексов была смешанной на фоне неожиданного решения ЦБ Австралии оставить ключевую ставку на прежнем уровне 4,1% годовых (ожидался рост на 0,25 п.п.)

Нефть Brent превысила $76 за баррель, отыграв решение Саудовской Аравии продлить до конца августа добровольное сокращение добычи нефти в июле в объеме 1 млн б/с, а также решение России сократить в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. б/с.

В среду рынок акций РФ умеренно просел за счет выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, однако очередное ослабление рубля (доллар превысил 91 руб./$1) удержало индекс МосБиржи выше рубежа 2800 пунктов. Также фактором поддержки выступили оптимистичные прогнозы правительства РФ по российской экономике.

По словам премьера РФ Михаила Мишустина, инфляция в России на начало июля составила 3,4% в годовом выражении и, по оценкам экспертов, не превысит 5%. Кроме того, он считает, что в 2023 году ВВП России прибавит более 2% при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, при этом драйвером роста выступает обрабатывающая промышленность благодаря процессам импортозамещения.

В среду просели рынки Азии на сигналах ослабления темпов роста активности в Японии и Китае, следом снизились фондовые площадки в Европе и США. Нефть Brent превысила $76,5 за баррель на фоне заявлений главы Saudi Aramco о том, что спрос на нефть имеет хорошие перспективы. По его словам, Китай и другие азиатские страны наращивают потребление, огромный объем стратегических запасов нефти был выпущен на рынок и их надо восполнять.

В четверг рынок акций РФ сохранил смешанную динамику цен blue chips на фоне очередной волны ослабления рубля и негативных сигналов с внешних площадок из-за "ястребиных" протоколов июньского заседания Федрезерва США и сильной статистики по американскому рынку труда. Индекс МосБиржи локально превышал 2837 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, после чего скорректировался к 2820 пункта. Лидерами роста выступили бумаги "НОВАТЭКа" (+2,4%), упали после отсечки дивидендов не входящие в расчет основных индексов бумаги "Башнефти" (-13,2% и -15,3% префы) и "Группы ЛСР" (-12,8%).

Согласно протоколам FOMC, Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню. В целом члены руководства ФРС ждут еще двух повышений ставки на 25 базисных пунктов каждое до конца года.

Занятость в производственном секторе США (индекс ADP Employment) показала прирост числа рабочих мест в частном секторе в июне на 497 тыс., при прогнозах роста на 220-228 тыс. после майского прироста на 267 тыс. Статистика ADP усилила ожидания дальнейшего роста ставки Федрезерва, что стало негативным сигналом для фондовых площадок.

Нефть Brent локально просела ниже $76 за баррель после выхода статистики Минэнерго США о сокращении запасов нефти за неделю на 1,5 млн баррелей, что оказалось меньше ожидаемого снижения на 3,6 млн.

В пятницу рынок акций РФ сохранил боковик на фоне снижения внешних фондовых площадок, стабилизации нефти (Brent превысила $77 за баррель) и коррекционного укрепления рубля. Индекс МосБиржи стабилизировался выше 2830 пунктов, завершив неделю на максимуме с февраля 2022 года, при этом локомотивом роста выступили бумаги "НОВАТЭКа" (+2,8%) и "ЛУКОЙЛа" (+2%).

Просели после отсечки на Мосбирже дивидендов за 2022 год акции "ОГК-2" (-6,4%), "Газпром нефти" (-0,6%). Акции "Соллерса" в пятницу также торговались без дивидендов, однако бумаги подскочили на 9,4% на фоне известий, что автомобилестроительная группа планирует с 17 июля запустить свой дальневосточный автозавод (ООО "Автомобильные индустриальные технологии", АИТ) во Владивостоке. Переименованный завод бывшего совместного предприятия "Соллерса" и японской Mazda возобновит работу с выпуска пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом Sollers.

В период со 26 по 30 июня среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели бумаги "ТГК-14" (+12%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+11%), ПАО "Ренессанс страхование" (+7%); хуже рынка оказались акции "Группы ЛСР" (-18%), "ОГК-2" (-11%), "Трубной металлургической компании" (-8%).

Динамику рынка акций РФ в начале второй декады июля по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости (ряд компаний закроют реестры под дивиденды за 2022 год), а также сигналы от мировых центробанков. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2780-2850 пунктов, для индекса РТС - 940-1010 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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