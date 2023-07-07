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07 июля 2023 года 19:50

Рубль в пятницу умеренно повысился к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и перед выходными днями

Москва. 7 июля. Доллар США упал, евро отыграл потери первой половины дня и немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль отыграл часть предыдущего падения и немного подрос к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 91,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,05 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 100,35 руб./EUR1, подорожав на 35 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,86 копейки - до 95,35 руб. Курс китайского юаня вырос на 6,8 копейки - до 12,65 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов пятницы немного скорректировался вверх к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, фиксации прибыли и с учетом предстоящих выходных дней. Поддержку котировкам продолжали оказывать заявления представителей финансовых властей, сделанные в ходе Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге, и рост вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки. Кроме того, поддержку котировкам оказало снижение в июне дефицита бюджета, о чем сообщил Минфин РФ.

Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила накануне на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, будет оно одноразовым, будет целый цикл - будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать", - сказала Набиуллина.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей. За последний месяц этот показатель снизился на 816 млрд рублей - в январе-мае министерство оценивало дефицит в 3,411 трлн рублей.

В целом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.

Доходы бюджета за шесть месяцев составили 12,381 трлн рублей, что на 12% ниже объема поступлений за тот же период прошлого года. Доходы за январь-май оценивались Минфином в 9,818 трлн рублей, исходя из этого в июне они составили 2,563 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы выросли год к году на 17,8% - до 6,965 трлн рублей (в январе-мае рост был на 9%, в январе-апреле был рост на 5%). Нефтегазовые доходы в январе-июне продолжили снижаться и сократились на 47% - до 3,382 трлн рублей (месяцем ранее снижение было на 50%, в январе-апреле - на 52%).

Минфин связывает это с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. "Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)", - говорится в сообщении. Уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений во втором полугодии, полагает министерство.

Расходы в январе-июне составили 14,976 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19% (месяцем ранее рост был на 27%). Исходя из цифр за январь-май - 13,229 трлн рублей, в июне расходы составили 1,747 трлн рублей. По мнению министерства, месячная динамика исполнения расходов постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.

"Рубль вслед за позитивным стартом и кратковременным укреплением сдал позиции, но вскоре восстановился, формируя узкий коридор консолидации. После всплеска волатильности предыдущей сессии возможна стабилизация на текущих уровнях - по крайней мере, непродолжительная. Доллар в паре с рублем вчера развернулся вниз от динамического сопротивления, выступающего верхней границей восходящего тренда, который наблюдается с конца прошлого года. Развитие более серьезной восходящей коррекции рубля пока находится под вопросом. Отсутствуют признаки долгосрочного улучшения факторов, провоцирующих устойчивое снижение курса рубля. В первую очередь, это недостаточное поступление на рынок иностранной валюты из-за сокращения экспорта, а также относительно высокий объем импорта. В результате сохраняется дисбаланс между предложением инвалюты и спросом на нее", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В пятницу, 7 июля, российский рубль корректировался. Текущие движения в рубле пока больше похожи на стабилизацию, чем на разворот. Формирование восходящей коррекции курса рубля все еще под сомнением. Фундаментальный фон сохраняется без изменений", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Глобальные инвесторы оценивают данные о состоянии американского рынка труда в июне. Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 209 тыс. вместо ожидавшегося повышения на 230 тыс. Данный прирост является минимальным с декабря 2020 года, однако повышение показателя продолжается уже 30 месяцев подряд.

Аналитики Bespoke Investment Group отметили, что показатель оказался хуже прогнозов впервые за 15 месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в мае количество рабочих мест выросло на 306 тыс., а не на 339 тыс., как было объявлено ранее. Данные за апрель также были пересчитаны с понижением, в результате чего показатель за эти два месяца оказался на 110 тыс. ниже первоначально заявленного.

Безработица в США в июне снизилась до 3,6% по сравнению с 3,7% в предыдущий месяц, совпав со средней оценкой аналитиков.

Несмотря на меньший, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июле в 95%. Шансы на еще одно аналогичное повышение в ноябре теперь оценивается в 35%.

Цены на нефть ускорили рост вечером в пятницу после выхода данных по американскому рынку труда.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в пятницу выросла на 1,52%, до $77,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,59%, до $72,93 за баррель.

Статистика рынка труда может повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы, которая на июньском заседании оставила базовую процентную ставку неизменной.

Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан накануне заявила, что при более сильном, чем ожидалось, рынке труда требуется более ограничительная монетарная политика.

Кроме того, поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов топлива в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 88,16 копейки, до 91,6879 руб./$1, и уменьшил курс евро на 89,74 копейки, до 99,8189 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился 88,16 копейки по отношению к четвергу и составил 91,655 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 71,14 копейки и составил 91,5758 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 033,568 млн, из которых $305,105 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $728,463 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,0257 рубля, до 99,8069 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 56,7 копейки, до 99,8311 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR378,99 млн, из которых EUR85,037 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR293,953 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" выросла в четверг на 6 базисных пунктов - до 7,37% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась на 1 базисный пункт - до 7,32%, версии на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,3% и 7,34% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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