Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 7 июля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне возросшей вероятности возврата Федрезерва США к ужесточению денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней сузились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после заметного снижения в конце июня, вызванного опасениями возобновления Федрезервом США ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, в начале недели перешли к боковой динамике на фоне пониженной активности торгов.

Во вторник финансовый рынок США был закрыт в связи с праздником (День независимости), и в понедельник торги на американских фондовых биржах завершились раньше обычного - в 20:00 мск.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46 пунктов с 46,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM) в понедельник. Эксперты в среднем ожидали подъема индекса до 47 пунктов. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже восемь месяцев подряд.

Котировки отечественных евробондов в середине недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств. Глобальные инвесторы отыгрывали ожидания новых повышений процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Доходность 10-летних US Treasuries выросла до 3,88% годовых по сравнению с 3,86% годовых на закрытие предыдущих торгов (показатель достиг максимального значения с начала марта).

Великобритания 5 июля разместила двухлетние государственные облигации на общую сумму 4 млрд фунтов ($5,08 млрд) с доходностью 5,668% годовых - это рекордный показатель с момента основания Агентства по управлению госдолгом (Debt Management Office, DBO) в 1998 году. Кроме того, доходность стала максимальной для госбондов с любым сроком погашения за период с 2007 года. Еще в январе этого года страна размещала двухлетние бонды под 3,634% годовых.

В прошлом месяце Банк Англии повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, на данных, что инфляция в стране остается на высоком уровне. Ставка была увеличена по итогам тринадцатого заседания подряд, и теперь она находится на максимальном уровне со времен финансового кризиса 2008 года. Участники рынка полагают, что к началу следующего года ключевая ставка в Великобритании достигнет 6,25% годовых.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на заметное падение US Treasuries, которое было спровоцировано публикацией сильных данных по американскому рынку труда. Отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Количество рабочих мест повысилось на 497 тыс. после подъема на 267 тыс. в мае. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали гораздо более слабого повышения - на 220 тыс.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 12 тыс. - до 248 тыс., говорится в отчете министерства труда США, также опубликованном в четверг. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составлял 236 тыс., а не 239 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 245 тыс.

Опубликованные данные показывают, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ. Это может подтолкнуть ФРС к дальнейшему подъему ставки.

Сигналом сохранения устойчивости экономики США стали и данные о деловой активности в сфере услуг. Индикатор активности в секторе (ISM Non-Manufacturing) в июне вырос до максимальных за четыре месяца 53,9 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его повышения до 51 пункта.

Согласно протоколу июньского заседания ФРС, обнародованному 5 июля, практически все руководители американского ЦБ сочли уместным или приемлемым сохранение базовой процентной ставки неизменной - в диапазоне 5-5,25% - на прошедшем заседании. В то же время некоторые из руководителей ФРС дали понять, что предпочли бы повысить ставку на 25 базисных пунктов. Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню.

В последний день недели котировки большинства российских евробондов немного повысились вслед за рынком UST. Инвесторы оценивали данные о состоянии американского рынка труда в июне.

Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 209 тыс. вместо ожидавшегося повышения на 230 тыс. Данный прирост является минимальным с декабря 2020 года, однако повышение показателя продолжается уже 30 месяцев подряд. Аналитики Bespoke Investment Group отметили, что показатель оказался хуже прогнозов впервые за 15 месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в мае количество рабочих мест выросло на 306 тыс., а не на 339 тыс., как было объявлено ранее. Данные за апрель также были пересчитаны с понижением, в результате чего показатель за эти два месяца оказался на 110 тыс. ниже первоначально заявленного.

Безработица в США в июне снизилась до 3,6% по сравнению с 3,7% в предыдущий месяц, совпав со средней оценкой аналитиков.

Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан накануне заявила, что при более сильном, чем ожидалось, рынке труда требуется более ограничительная монетарная политика. Однако, несмотря на меньший, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест, трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июле в 95%. Шансы на еще одно аналогичное повышение в ноябре теперь оценивается в 35%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 3,27% - до 66,4% от номинала (их доходность снизилась на 31,1 базисного пункта и составила 9,58% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,54% - до 71,39% от номинала (доходность снизилась на 3,9 базисного пункта и составила 8,59% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 22,5 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,19%, подешевев до 42,11% от номинала (его доходность выросла на 4,4 базисного пункта и составила 12,72% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 1,74% - до 46,98% от номинала (их доходность снизилась на 51,3 базисного пункта и составила 34,25% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за неделю на 0,05% и составили 43,83% от номинала (их доходность выросла на 15,1 базисного пункта - до 27,85% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,78%, до 41,17% от номинала (их доходность снизилась на 9,5 базисного пункта и составила 23,29% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 0,31%, до 89,63% от номинала (его доходность выросла на 717,3 базисного пункта - до 64,09% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за пять дней всего на 0,01%, составив 65,93% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.