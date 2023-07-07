Акции Сбербанка, Совкомфлота и Сургутнефтегаза - самые интересные инвестиционные идеи на июль - ПСБ

Аналитики Просвязьбанка (ПСБ) назвали топ инвестиционных идей на июль, в который вошли акции Сбербанка, "Совкомфлота" и "Сургутнефтегаза".

Эксперты считают, что эти бумаги даже в случае шоков должны быть устойчивее, чем остальные.

Несмотря на впечатляющий рост весной, у обыкновенных акций Сбербанка все еще есть существенный потенциал роста, полагают в ПСБ. Ключевой момент - это дивиденды за 2023 год, которые могут превысить 30 руб. на акцию. Бумаги возобновят рост на ожиданиях будущих выплат.

"Акции "Совкомфлота" за два дня закрыли дивидендный гэп. Довольно долгая консолидация вблизи 90 руб. приведёт к сильному движению. Будущие дивиденды здесь также ключевой фактор для роста. Только за I кв. "Совкомфлот" заработал 285,9 млн долл. прибыли, что немного ниже результата за весь прошлый год ($385,2 млн). Итоговые выплаты могут оказаться в разы выше тех, что были по результатам 2022", - пишут эксперты.

Слабый рубль играет в пользу "префов" "Сургутнефтегаза" за счёт переоценки валютных депозитов. Если курс доллара немного снизится, бумаги "Сургутнефтегаза" будут под давлением, однако этого не стоит бояться, считают в банке. По оценкам аналитиков, дивиденды могут оказаться выше 10 рублей (при курсе 87-90 руб. за долл.). Таким образом их доходность сейчас превышает 24%.

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