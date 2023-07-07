"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг TCS Group

"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для ГДР TCS Group с целевой ценой 5100 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста около 57% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

"TCS - сильная история роста в финансовом секторе, и оценка предполагает премию к игрокам с более сдержанным потенциалом роста, - пишут аналитики. - Мы отмечаем, что недавний рост стоимости акций TCS привел к некоторому ререйтингу бумаг, но хорошие тенденции и коммуникации менеджмента дают основания ожидать сильный II квартал 2023 года, что может стать катализатором к пересмотру ожиданий на 2023 год. По нашим текущим оценкам, TCS торгуется на уровне P/E 2023e 10,1х и P/BV 2023e 2,4x. Фундаментальная рекомендация на 12 месяцев - "покупать".

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