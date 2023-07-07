Freedom Finance Global повысил рекомендацию для акций Biogen до "покупать"

Freedom Finance Global повысил рекомендацию для акций Biogen Inc. с "держать" до "покупать" и целевую цену - до $344 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"6 июля FDA предоставило препарату Biogen Leqembi для терапии болезни Альцгеймера традиционное одобрение после рассмотрения результатов подтверждающего исследования. Партнер Biogen по разработке Leqembi, японская Eisai, рассчитывает, что годовая выручка от продаж Leqembi к 2030 году составит $7 млрд. По условиям контракта между компаниями Biogen будет признавать 50% коммерческой прибыли от продаж препарата в качестве выручки. В первые кварталы Biogen может признавать убыток от коммерческих продаж. При этом мы прогнозируем выручку компании от этого продукта на уровне $2,3 млрд к 2030 году", - пишет эксперт.

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