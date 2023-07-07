"Мои Инвестиции" обновили топ акций компаний средней и малой капитализации РФ

"Мои Инвестиции" внесли изменения в топ акций компаний средней и малой капитализации РФ, которые могут показать динамику лучше рынка в 2023 году, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Текущий состав списка: "Ренессанс Страхование", Positive Technologies, "Мечел", Globaltrans, Beluga Group, "Совкомфлот", "Селигдар" и "РусАгро".

На взгляд аналитиков, акции этих компании могут показать динамику лучше рынка по ряду причин:

- Реализация долгосрочных возможностей для развития (Beluga Group, Positive Technologies сохраняют высокие темпы роста бизнеса, уход с рынка иностранных конкурентов открывает новые возможности для этих компаний).

- Сильные финансовые результаты (ожидаются у "Мечела", "Селигдара", Globaltrans и Beluga Group на горизонте 12 месяцев).

- Привлекательные выплаты дивидендов на горизонте 12 месяцев (дивидендные фавориты в подборке - Beluga Group, "Ренессанс Страхование", "Совкомфлот", "Русагро").

- Раскрытие финансовых результатов во 2П2023.

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