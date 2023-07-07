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Главная / Мнения аналитиков / "Мои Инвестиции" обновили топ акций компаний средней и малой капитализации РФ
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07 июля 2023 года 17:52
"Мои Инвестиции" обновили топ акций компаний средней и малой капитализации РФ
"Мои Инвестиции" внесли изменения в топ акций компаний средней и малой капитализации РФ, которые могут показать динамику лучше рынка в 2023 году, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. Текущий состав списка: "Ренессанс Страхование", Positive Technologies, "Мечел", Globaltrans, Beluga Group, "Совкомфлот", "Селигдар" и "РусАгро". На взгляд аналитиков, акции этих компании могут показать динамику лучше рынка по ряду причин: - Реализация долгосрочных возможностей для развития (Beluga Group, Positive Technologies сохраняют высокие темпы роста бизнеса, уход с рынка иностранных конкурентов открывает новые возможности для этих компаний). - Сильные финансовые результаты (ожидаются у "Мечела", "Селигдара", Globaltrans и Beluga Group на горизонте 12 месяцев). - Привлекательные выплаты дивидендов на горизонте 12 месяцев (дивидендные фавориты в подборке - Beluga Group, "Ренессанс Страхование", "Совкомфлот", "Русагро"). - Раскрытие финансовых результатов во 2П2023. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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07 июля 2023 года 19:51
Рынок акций РФ в первую неделю июля продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов, что стало следствием реакции на ряд дивидендных отсечек, подросшую нефть и ухудшение внешней фондовой конъюнктуры из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва. Очередная волна ослабления рубля подтолкнула индекс МосБиржи к новому максимуму с февраля 2022 года и оказала давление на индекс РТС. читать дальше
.07 июля 2023 года 19:50
Рубль в пятницу умеренно повысился к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и перед выходными днями
Москва. 7 июля. Доллар США упал, евро отыграл потери первой половины дня и немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль отыграл часть предыдущего падения и немного подрос к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и перед выходными днями. читать дальше
.07 июля 2023 года 19:42
Рынок акций РФ завершил неделю на максимуме индекса МосБиржи с февраля 2022г, раллировал в пятницу Соллерс на новостях
Москва. 7 июля. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, укрепления рубля и выросшей нефти (Brent превысила $77,6 за баррель), индекс МосБиржи завершил неделю на максимуме с февраля 2022 года, при этом локомотивом подъема выступили бумаги "НОВАТЭКа" и "ЛУКОЙЛа". Во "втором эшелоне" раллировали акции "Соллерса" (+9,4%) на корпоративных новостях. читать дальше
.07 июля 2023 года 19:15
Москва. 7 июля. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне возросшей вероятности возврата Федрезерва США к ужесточению денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней сузились. читать дальше
.07 июля 2023 года 19:01
Аналитики Просвязьбанка (ПСБ) назвали топ инвестиционных идей на июль, в который вошли акции Сбербанка, "Совкомфлота" и "Сургутнефтегаза". Эксперты считают, что эти бумаги даже в случае шоков должны быть устойчивее, чем остальные. Несмотря на впечатляющий рост весной, у обыкновенных акций... читать дальше
.07 июля 2023 года 18:43
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для ГДР TCS Group с целевой ценой 5100 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста около 57% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "TCS - сильная история роста в финансовом секторе, и оценка предполагает премию к игрокам с более... читать дальше
.07 июля 2023 года 18:16
Freedom Finance Global повысил рекомендацию для акций Biogen Inc. с "держать" до "покупать" и целевую цену - до $344 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "6 июля FDA предоставило препарату Biogen Leqembi для терапии болезни Альцгеймера традиционное одобрение... читать дальше
.07 июля 2023 года 17:15
SberCIB Investment Research обновил подборку корпоративных рублёвых облигаций с низким уровнем риска, добавив выпуски РусГидро и X5 Group, а также исключив Магнит. Таким образом, в список вошли: РусГидро БО-П10, Уралкалий ПБО-06-Р, Икс 5 Финанс 002Р-03, Славнефть 002Р-04, НКНХ 001Р-01, Вымпелком... читать дальше
.07 июля 2023 года 16:49
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждаем рекомендацию "покупать" для акций одного из ведущих ритейлеров косметики и парфюмерии Ulta Beauty Inc. с целевой ценой $600 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 28% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания недавно... читать дальше
.07 июля 2023 года 16:17
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 8% годовых на заседании 21 июля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Очередная волна ослабления рубля усилила проинфляционные риски, - пишет эксперт. - Мы полагаем, что еще до начала... читать дальше
.07 июля 2023 года 16:09
Рубль днем корректируется вверх в основных валютных парах после сильного падения в предыдущие дни и перед выходными днями
Москва. 7 июля. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже днем в пятницу, рубль отыграл часть предыдущих потерь на фоне фиксации прибыли и перед выходными днями. читать дальше
.07 июля 2023 года 15:42
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NetEase Inc. с целевой ценой $106 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,66%, стоп-приказ: $92 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что за... читать дальше
.07 июля 2023 года 14:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целевой ценой 12000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,34%, стоп-приказ: 10450 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Депозитарные программы... читать дальше
.07 июля 2023 года 14:26
Индекс РТС будет стремиться к уровню 945п на следующей неделе в случае нового витка девальвации, сообщается в комментарии инвесткомпании "Велес Капитал". "Российский фондовый рынок на следующей неделе останется без дивидендной составляющей по таким эмитентам как "Башнефть", "Роснефть", "ЛСР",... читать дальше
.07 июля 2023 года 14:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с целевой ценой 1600 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста более 30% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Спрос на сталь в РФ остается устойчивым в свете... читать дальше
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