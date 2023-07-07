SberCIB обновил подборку корпоративных рублёвых облигаций с низким уровнем риска

SberCIB Investment Research обновил подборку корпоративных рублёвых облигаций с низким уровнем риска, добавив выпуски РусГидро и X5 Group, а также исключив Магнит.

Таким образом, в список вошли: РусГидро БО-П10, Уралкалий ПБО-06-Р, Икс 5 Финанс 002Р-03, Славнефть 002Р-04, НКНХ 001Р-01, Вымпелком 001Р-6.

"Мы добавили в нашу подборку облигаций с низким кредитным риском выпуск РусГидро с купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России. В июле, как ожидается, ЦБ повысит ставку на 50 б. п. Также мы заменили выпуск Магнита на облигации X5 Group. В остальном состав подборки остался прежним. Средняя доходность к погашению подборки изменилась незначительно: с 9,8% до 9,6%. Дюрация сократилась с 2,4 до 2,2 года", - пишут эксперты.

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