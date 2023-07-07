Рубль днем корректируется вверх в основных валютных парах после сильного падения в предыдущие дни и перед выходными днями

Москва. 7 июля. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже днем в пятницу, рубль отыграл часть предыдущих потерь на фоне фиксации прибыли и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 91,54 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 76,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,62 руб./EUR1, подешевев на 38 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 59,04 копейки - до 95,17 руб. Курс китайского юаня вырос на 5,3 копейки - до 12,63 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне фиксации прибыли и с учетом предстоящих выходных дней. Поддержку котировкам продолжают оказывать заявления представителей финансовых властей, сделанные в ходе Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге, и рост вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки. Кроме того, поддержку котировкам оказало снижение в июне дефицита бюджета, о чем сообщил Минфин РФ.

Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила накануне на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, будет оно одноразовым, будет целый цикл - будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать", - сказала Набиуллина.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей. За последний месяц этот показатель снизился на 816 млрд рублей - в январе-мае министерство оценивало дефицит в 3,411 трлн рублей.

В целом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.

Доходы бюджета за шесть месяцев составили 12,381 трлн рублей, что на 12% ниже объема поступлений за тот же период прошлого года. Доходы за январь-май оценивались Минфином в 9,818 трлн рублей, исходя из этого в июне они составили 2,563 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы выросли год к году на 17,8% - до 6,965 трлн рублей (в январе-мае рост был на 9%, в январе-апреле был рост на 5%). Нефтегазовые доходы в январе-июне продолжили снижаться и сократились на 47% - до 3,382 трлн рублей (месяцем ранее снижение было на 50%, в январе-апреле - на 52%).

Минфин связывает это с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. "Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)", - говорится в сообщении. Уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений во втором полугодии, полагает министерство.

Расходы в январе-июне составили 14,976 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19% (месяцем ранее рост был на 27%). Исходя из цифр за январь-май - 13,229 трлн рублей, в июне расходы составили 1,747 трлн рублей. По мнению министерства, месячная динамика исполнения расходов постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.

"В первой половине четверга курс пары "доллар-рубль" в моменте достигал 93,7 руб./$1, но затем рубль перешел к коррекционному укреплению. Такую динамику курс показывал на фоне ряда вербальных интервенций со стороны спикеров Финансового конгресса ЦБ РФ. Сегодня курс пары снижается, но, несмотря на наметившуюся коррекцию, риски повторного роста курса пары "доллар-рубль" к 93 руб./$1 пока нельзя исключать", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в пятницу на Московской бирже пытается развить восходящую коррекцию. Накануне российская валюта уже смогла отвоевать значительную часть внутридневных потерь после обновления минимумов с марта 2022 года против доллара и евро и минимума с апреля 2022 года против юаня, что может предшествовать развороту. Тем не менее, в целом на рынке сохраняется лидерство рублевых продавцов", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Волатильность на валютном рынке Московской биржи осталась повышенной, в первой половине дня доллар приближался к отметке 94 рублей. Рост был обусловлен активизацией спекулянтов и носил, скорее, панический характер. Как итог, скачок американской валюты продлился недолго, доллар перешел к снижению, поддерживаемый "разряжающими" обстановку заявлениями со стороны представителей финансового сектора. В пятницу доллар впервые за долгое время демонстрирует снижение. Мы считаем, что на текущий момент преодоление диапазона 92-93 руб. не является ни фундаментально, ни технически обоснованным. Исторически, если рубль не возвращается на привычные значения в течение двух-трех дней, то курс доллара закрепляется на новых уровнях", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"По нашему мнению, курс пары "доллар-рубль" выше 90 руб. является отчасти угрозой финансовой стабильности, так как помимо чисто психологического эффекта ("дальше будет 100 и 120") провоцирует рост инфляции. ЦБ вчера на конгрессе также отметил, что траектория роста инфляции уже выше базовой. Это значит, что через 2 недели ЦБ будет неизбежно повышать ставку. Рост ставки должен усмирить настрой игроков на покупку валюты. Если повышение будет сразу на 0,5 п.п., то курс доллара может ослабнуть сразу на несколько рублей. Также ближе к концу месяца традиционно наблюдается рост продаж валюты экспортерами в преддверии налогового периода. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем окончания восходящего движения валюты, хотя отмечаем, что курс около 85-90 руб. является в целом справедливым в текущей ситуации. Что касается соотношения фьючерса и спота по валютной паре "доллар-рубль", то спред вчера во второй половине дня сократился и сейчас составляет меньше 1,5 руб. Более того, появляются признаки разворота, хотя силы у "быков" по валюте все еще есть", - говорит главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

Цены на нефть продолжают небольшой подъем в пятницу днем и завершают неделю в плюсе.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу выросла на 0,12%, до $76,64 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,2%, до $71,98 за баррель.

Поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.

Согласно данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей, бензина - на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.

Тем временем Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии, сообщила в четверг госкомпания Saudi Aramco.

ЦБ РФ учтет в своих оценках анонсированное недавно добровольное сокращение экспорта нефти в августе, но значимого влияния этого фактора на среднесрочный прогноз не видит.

Как сообщил в понедельник вице-премьер Александр Новак, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка сократит в августе поставки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством ограничения экспорта на обозначенную величину.

"Обязательно (ЦБ учтет это сокращение в прогнозе). Оно временное. Там сказано, что оно на один месяц - в августе", - сказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Финансового конгресса в Петербурге. "На среднесрочный прогноз то, что происходит внутри отдельно взятого месяца, значимо не влияет", - заявил он.

Опорное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике, по итогам которого будет опубликован обновленный среднесрочный прогноз, пройдет 21 июля.