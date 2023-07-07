"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Полюса с целью 12000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целевой ценой 12000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,34%, стоп-приказ: 10450 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Депозитарные программы "Полюса" закончатся в октябре 2023 года, напоминают аналитики. Это означает, что инвесторы смогут покупать акции только на Московской бирже, а выпущенные АДР/ГДР, вероятнее всего, будут заменены на локальные бумаги на той же бирже.

"С технической точки зрения восходящая тенденция продолжается, и после небольшой коррекции открытие длинных позиций остается актуальным. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 450 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Полюс" - российская золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире. У нее крупнейшие запасы золота в мире и большой потенциал роста производства.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.