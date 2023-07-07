Индекс РТС будет стремиться к уровню 945п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс РТС будет стремиться к уровню 945п на следующей неделе в случае нового витка девальвации, сообщается в комментарии инвесткомпании "Велес Капитал".

"Российский фондовый рынок на следующей неделе останется без дивидендной составляющей по таким эмитентам как "Башнефть", "Роснефть", "ЛСР", "ОГК-2" и ряду других, которые недавно закрыли реестры по выплатам, - напоминают аналитики. - С одной стороны, данный фактор лишает указанные бумаги (и косвенно весь рынок) гарантированного дивидендного драйвера, но в то же время открывает возможность для новых дивидендных ожиданий".

По мнению экспертов, в остальном предстоящая неделя в РФ ожидается спокойной на корпоративные события, а на макроэкономическом фронте отметится публикацией индекса потребительских цен РФ за июнь. Индекс Мосбиржи на этом фоне может не уйти далеко от сопротивления 2850 пунктов в ожидании начала сезона квартальных результатов российских компаний во второй половине июля. Индекс РТС остается под давлением слабого рубля и в случае нового витка девальвации может стремиться к минимуму апреля 945 пунктов, полагают стратеги инвесткомпании.

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