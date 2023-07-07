Инвесторам следует воздержаться от значительных покупок акций нефтегазовых компаний - Freedom Finance Global

Инвесторам следует воздержаться от значительных покупок акций нефтегазовых компаний в ближайшую неделю, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

По мнению эксперта, в ближайшую неделю давление на котировки нефти могут оказать крупные заимствования Минфина США на рынке после поднятия потолка госдолга. Размещение значительных объемов облигаций будет сокращать ликвидность на рынке и негативно повлияет на стоимость товарных и финансовых активов.

"При этом, во второй половине года мы ожидаем дефицита углеводородов и роста цен на сырье, если мировой экономике удастся избежать рецессии. По нашему мнению, инвесторам следует воздержаться от значительных покупок акций нефтегазовых компаний в ближайшую неделю", - отмечает Пигарев.

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