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07 июля 2023 года 13:13
Дивидендный фактор останется основным драйвером роста рынка акций РФ во 2П23 - "Велес Капитал"
Дивидендный фактор останется основным драйвером роста рынка акций РФ во II полугодии 2023 года, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Наиболее интересными во 2П23, вероятно, останутся компании, предлагающие инвесторам щедрые дивиденды. Дивидендный фактор сейчас является одним из основных, подталкивающих рынок выше. В частности, не исключено возвращение дивидендных спекуляций в акции Сбербанка, "НОВАТЭка", банка "Санкт-Петербург", транспортных компаний "Совкомфлот" и "НМТП", энергетических компаний, в бумаги "МТС" и "ЛСР", осуществивших щедрые выплаты по итогам 2022 года", - отмечает эксперт. По мнению Кожуховой в случае с нефтегазовыми компаниями не последнюю роль будет играть уровень цен на нефть, которые на данный момент приостановили среднесрочное снижение и в случае улучшения ситуации в глобальной экономике вместе с поддержкой со стороны сокращений добычи ОПЕК+ могут стремиться выше во втором полугодии текущего года. "Кроме того, девальвация рубля делает особенно интересными акции экспортеров и, в частности, обладающего высокими долларовыми накоплениями "Сургутнефтегаза", бумаги которого часто спекулятивно растут в периоды сильного ослабления рубля. Акции IT-сектора, такие как "Яндекс" и VK, остаются интересными с точки зрения перспектив развития бизнеса в условиях ухода западных игроков, но при этом дивиденды указанные эмитенты пока не выплачивают", -прогнозирует аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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