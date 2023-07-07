БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $129

БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Alphabet Inc. на Санкт-Петербургской бирже от уровня $119 с целью $129 за штуку на срок до 4 месяцев; потенциальная доходность составляет около 8,4%, сообщается в комментарии эксперта Оксаны Холоденко.

Аналитик отмечает следующие позитивные факторы:

- Прогноз по доходам: увеличение прибыли на акцию (EPS) на 25,8% в ближайший год, на 22,3% - в ближайшие 3-5 лет.

- Развитие облачного сегмента.

- Компания обладает солидными запасами "кеша" - $114 млрд при общем объеме активов $360 млрд.

- Мультипликаторы указывают на недооценку бумаг по сравнению с индустрией потребительских цифровых услуг.

- Консенсус-таргет аналитиков на 12 месяцев - $132. Это предполагает 10,9%-й потенциал роста от уровня четверга.

- Не очень высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынком, то есть сравнительно низкие риски.

- Техническая картина: акции зависли над 50-дневной скользящей средней. С марта бумаги движутся над этим индикатором. После консолидации возможен новый рывок наверх.

Эксперт обращает внимание и на вероятные риски:

- Падение выручки от рекламы. Негативные тенденции связаны в том числе с действиями регуляторов по защите персональных данных пользователей.

- Общий риск снижения рынка США. Возможный фактор - угроза наступления рецессии в течение года.

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