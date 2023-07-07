Реализация существующих рисков может привести к коррекции индекса Мосбиржи как минимум на 10% - "Финам"

Реализация существующих рисков, которые пока недооценены инвесторами, может привести к коррекции индекса Мосбиржи как минимум на 10%, говорится в аналитическом материале "Финама".

Российские акции транслируют оптимистичные ожидания, полагают в "Финаме". Ралли индекса Мосбиржи составило 30% с начала года с положительной динамикой во всех секторах. Факторами роста стали позитивные отчеты эмитентов, возврат к выплате дивидендов, улучшение ожиданий по экономике и девальвация рубля. В то же время аналитики подчеркивают, что котировки отечественных бумаг уже впитали практически весь позитив, и инвесторы могут недооценивать ряд рисков. Среди них - возможное ухудшение геополитической ситуации, снижение дивидендов в нефтегазовом секторе, падение спроса на сырьевые товары на фоне околонулевой динамики ВВП развитых экономик или их ухода в рецессию., Реализация рисков может привести к коррекции индекса Мосбиржи как минимум на 10%, полагают в "Финама".

Наиболее интересными акциями на российском рынке в аналитическом управлении "Финама" считают ценные бумаги ВТБ, "Аэрофлота" и Globaltrans. "Вероятное отсутствие дивидендов в ближайшие годы компенсируется невысокими оценочными коэффициентами акций ВТБ. Драйверами роста для "Аэрофлота" являются продолжающееся восстановление пассажиропотока на внутренних и международных рейсах, планомерное разрешение проблем с эксплуатацией зарубежных самолетов и господдержка. Globaltrans, в свою очередь, выигрывает за счет переориентации экспортных поставок с Запада на Восток. Дополнительную поддержку котировкам Globaltrans окажет разрешение вопроса о редомициляции, поскольку у компании высокий дивидендный потенциал".

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