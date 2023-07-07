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07 июля 2023 года 11:50

Рынок акций РФ утром сохраняет смешанную динамику "фишек" на разнополярных факторах

Москва. 7 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу сохраняет смешанную динамику "фишек" и индексов на фоне негативной внешней фондовой конъюнктуры, укреплении рубля и подросшей нефти (Brent поднялась в район $76,7 за баррель); лучше рынка выглядят подросшие бумаги "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля", просели "Северсталь", "Газпром нефть".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2820,12 пункта (+0,02%), индекс РТС - 968,38 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.

Доллар просел до 91,7 рубля (-0,6 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Норникеля" (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

В пятницу на Мосбирже торгуются без дивидендов за 2022 год акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-7,9%, до 0,6512 рубля; выплаты 0,0581 рубля на акцию), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+0,3%, до 737 рублей; выплаты 45,39 рубля), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%, до 515,3 рубля; выплаты 12,16 рубля), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+0,1%, до 15,14 рубля; выплаты 0,034 рубля).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный восходящий тренд на рынке акций РФ остается в силе, покупатели не готовы сдавать позиции.

"Как мы уже отмечали, в случае преодоления области 2815-2835 пунктов цели для индекса МосБиржи сместятся сразу в сторону уровня 3000 пунктов, несмотря на то, что дивидендный сезон подходит к завершению и в игру вступят другие драйверы. Однако пока этот сценарий не начал реализовываться. На американских рынках коррекция только набирает обороты - возможно, июль станет слабым месяцем для основных американских индексов", - полагают аналитики "БКС МИ".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает в пятницу бокового движения индекса МосБиржи.

"Фактор сильного ослабления рубля, который поддерживал акции экспортеров всю неделю, на данный момент ушел на второй план. Курс доллара по отношению к рублю утром снижается, курс ушел ниже 92 руб./$1. Не стоит забывать, что впереди выходные, поэтому инвесторы будут менее активны в покупках и, вероятно, будут стараться закрыть прибыльные позиции", - считает аналитик.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "фактор пятницы" и дорожающий рубль будут мешать росту индекса МосБиржи.

В пятницу последний день с годовыми дивидендами торгуются "Роснефть" и "Татнефть". По недавним отсечкам крупных эмитентов видно, что падение акций превышает размер выплат. Так, на пике отката акции "МТС" после очистки от дивидендов сходили вниз на 17,5% при дивидендной доходности бумаг в 10% годовых. В четверг более чем на размер выплат просели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) и "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG).

"Интерес к дивидендам со стороны инвесторов затухает. Связано это с тем, что по многим бумагам следующих выплат нужно ждать год. Нет никаких сомнений, что в июле Банк России сильно поднимет ключевую ставку, вслед за которой вырастут доходности облигаций. Так что дивидендная доходность российского рынка акций будет значительно проигрывать безрисковой доходности ОФЗ", - считает эксперт.

Нефть Brent в пятницу растет, сопротивлением выступает район $77,5-78 за баррель. Маловероятно, что сопротивление будет пробито, скорее, во второй половине дня можно ждать отката нефти, что также окажет негативное влияние на российский рынок акций. От рубля в пятницу ожидается продолжение коррекционного укрепления, однако с осени прошлого года рубль торгуется в нисходящем тренде, отмечает Антонов.

В США индексы акций накануне снизились на 0,8-1,1% на сильных данных по рынку труда, спровоцировавших опасения инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) займет более агрессивную позицию в плане дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Количество рабочих мест повысилось на 497 тыс. после подъема на 267 тыс. в мае. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали гораздо более слабого повышения - на 220 тыс.

Согласно протоколу июньского заседания ФРС, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню.

В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), слабо "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Потребительские расходы в Японии в мае упали на 4% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,4%. Месяцем ранее показатель снизился на 4,4%.

Объем промышленного производства в ФРГ в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в Штатах в прошлом месяце на 225 тыс. и снижение безработицы до 3,6% с 3,7% в мае.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $76,66 за баррель (+0,2% и -0,2% накануне), августовская цена WTI - $71,97 за баррель (+0,3% и без изменений в четверг).

Поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей.

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии, сообщила в четверг госкомпания Saudi Aramco.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+25,3%), ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) (+11,9%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+11,3%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,4%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+4%).

Подешевели акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-7,2%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-4,2%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,1%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,34 млрд рублей (из них 1,41 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 966,16 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 443,21 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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