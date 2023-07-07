Повышение ставки ЦБ РФ усмирит настрой игроков на покупку валюты - "Солид-Брокер"

Повышение ставки ЦБ РФ усмирит настрой игроков на покупку валюты, отмечается в комментарии "Солид-Брокер".

"Курс рубля выше 90 руб./$1 является отчасти угрозой финансовой стабильности, т.к. помимо чисто психологического эффекта ("дальше будет 100 и 120") провоцирует рост инфляции, - пишут эксперты. - ЦБ в четверг на конгрессе также отметил, что траектория роста инфляции уже выше базовой. Это значит, что через 2 недели ЦБ будет неизбежно повышать ставку. Рост ставки должен усмирить настрой игроков на покупку валюты. Если повышение будет сразу на 0,5 п.п., то курс доллара может ослабнуть сразу на несколько рублей".

Также ближе к концу месяца традиционно наблюдается рост продаж валюты экспортерами в преддверии налогового периода, подчеркивается в комментарии. Поэтому аналитики "Солид Брокер" в ближайшее время ожидают окончания восходящего движения валюты, хотя отмечают, что курс около 85-90 руб./$1 является в целом справедливым в текущей ситуации.

"Что касается соотношения фьючерса и спота по валютной паре доллар-рубль, то спред в четверг во второй половине дня сократился и сейчас составляет меньше 1,5 рублей. Более того, появляются признаки разворота, хотя силы у "быков" по валюте всё ещё есть", - заключают эксперты.

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