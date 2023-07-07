Давление на рубль сохранится до конца лета - Альфа-банк

Давление на рубль сохранится до конца лета, полагают эксперты Альфа-банка.

"Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конгрессе в Санкт-Петербурге заявила о приверженности Банка России плавающему обменному курсу, который позволяет экономике адаптироваться к внешним шокам. С одной стороны, это заявление следует воспринимать позитивно, так как оно отражает обязательство ЦБ РФ обеспечить 4%-ю цель по инфляции. В результате, рынок воспринял заявление Э. Набиуллиной как нежелание регулятора реагировать на ослабление курса рубля, и мы не исключаем, что это заявление может оказывать влияние на настроение рынка. Учитывая сезонный рост спроса на валюту от физлиц в летние месяцы, мы ожидаем, что давление на рубль сохранится до конца лета", - пишут экономисты банка Наталия Орлова и Валерия Кобяк.

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