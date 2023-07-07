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07 июля 2023 года 09:50

Фондовые индексы в минусе, Brent дорожает

Рынок акций США упал на данных по рынку труда, усиливших ожидания подъема ставки ФРС. Фондовые рынки АТР снижаются вслед за Уолл-стрит. Цены на нефть растут, Brent - $76,85 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились в четверг на сильных данных по рынку труда США, спровоцировавших опасения инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) займет более агрессивную позицию в плане дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Количество рабочих мест повысилось на 497 тыс. после подъема на 267 тыс. в мае. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали гораздо более слабого повышения - на 220 тыс.

Опубликованные данные показывают, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к дальнейшему подъему ставки, отмечает Market Watch.

Согласно протоколу июньского заседания ФРС, обнародованному накануне, практически все руководители американского ЦБ сочли уместным или приемлемым сохранение базовой процентной ставки неизменной - в диапазоне 5-5,25% на прошедшем заседании. В то же время некоторые из руководителей ФРС дали понять, что предпочли бы повысить ставку на 25 базисных пунктов (б.п.).

Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан заявила на мероприятии Исследовательской ассоциации центральных банков (Central Bank Research Association, CEBRA) в четверг, что считала "полностью целесообразным" повышение ставки в июне.

"Отчет ADP показал гораздо более мощный рост числа рабочих мест, чем ожидалось, и эффект этих данных усилили заявления Лори Логан, - отмечает главный инвестиционный стратег Janney Марк Лучини, слова которого приводит Market Watch. - Это привело к подъему доходностей US Treasuries и снижению фондового рынка".

Теперь внимание трейдеров направлено на данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в Штатах в прошлом месяце на 225 тыс. и снижение безработицы до 3,6% с 3,7% в мае.

В числе лидеров снижения среди компонентов индекса Dow Jones в четверг оказались акции American Express Co. (SPB: AXP) (-2,3%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (-2,2%), Nike Inc. (SPB: NKE) (-1,9%), Intel Corp. (SPB: INTC) (-1,7%).

Бумаги Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. упали в цене на 3,7% по итогам торгов. Крупнейшая нефтегазовая компания США предупредила, что снижение цен на природный газ негативно скажется на её прибыли в сегменте нефтеразведки и добычи во втором квартале. Негативный эффект, по оценкам компании, составит $1,8-2,2 млрд.

Цена акций Meta (SPB: META) Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), запустившей свой аналог Twitter - приложение Threads, опустилась на 0,8%.

Стоимость бумаг Spirit Airlines (SPB: SAVE) увеличилась на 1,1%. JetBlue Airways Corp. объявила накануне, что намерена выйти из совместного предприятия с American Airlines Group (SPB: AAL), чтобы сосредоточиться на слиянии со Spirit.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг упал на 366,38 пункта (1,07%) и составил 33922,26 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 35,23 пункта (0,79%) - до 4411,59 пункта.

Nasdaq Composite потерял 112,61 пункта (0,82%) и составил 13679,04 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу вслед за Уолл-стрит.

Аппетит к риску на мировых рынках упал после публикации сильных данных по американскому рынку труда, спровоцировавших опасения инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) займет более агрессивную позицию в плане дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Количество рабочих мест повысилось на 497 тыс. после подъема на 267 тыс. в мае. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали гораздо более слабого повышения - на 220 тыс.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в Штатах в прошлом месяце на 225 тыс. и снижение безработицы до 3,6% с 3,7% в мае.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,8% в ходе торгов в пятницу.

Лидером снижения в Токио являются акции фармкомпании Eisai, теряющие 4,8%. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат для лечения болезни Альцгеймера, разработанный Eisai и Biogen. При этом регулятор потребовал размещать на коробках с препаратом предупреждение о возможных серьезных побочных эффектах.

Акции Honda Motor теряют в цене 1,7% в ходе торгов, стоимость бумаг Advantest опустилась на 0,9%, Rakuten Group, Mitsubishi UFJ - на 0,9%, Sumitomo Mitsui - на 0,8%.

Потребительские расходы в Японии в мае упали на 4% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,4%. Месяцем ранее показатель снизился на 4,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет менее 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,3%.

Среди лидеров снижения в материковом Китае - акции Talkweb Information (-1,1%), Inspur Electronic (-2,2%), Huagong Tech (-4,6%). В то же время дорожают бумаги Zhongji Innolight (+6,7%), iFLYTEK (+3,5%).

В Гонконге дешевеют акции Trip.Com (-2,3%), Li Ning (-3,6%), Techtronic Industries (-3%) и NetEase Inc. (SPB: NTES) (-1,9%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,2%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $76,85 за баррель, что на $0,33 (0,43%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,13 (0,2%) до $76,52 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,32 (0,45%), до $72,12 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов практически не изменилась, составив на закрытие рынка $71,8 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей - до 452,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей, бензина - на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 400 тыс. баррелей, до 42,8 млн баррелей.

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии, сообщила в четверг госкомпания Saudi Aramco.

"Макроэкономическая неопределенность и опасения в отношении темпов восстановления китайской экономики являются препятствиями для дальнейшего подъема цен на нефть", - отмечает аналитик ING Уоррен Паттерсон.

"Ожидания усиления "ястребиного" настроя Федеральной резервной системы также не поддерживают аппетит к риску", - приводит слова эксперта Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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