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Главная / Мнения аналитиков / Риски повторного ослабления рубля до 93 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
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07 июля 2023 года 11:01
Риски повторного ослабления рубля до 93 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"
Риски повторного ослабления рубля до 93 руб./$1 пока сохраняются, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB в первой половине четверга в моменте достигал 93,7 руб./$1, но затем рубль перешел к коррекционному укреплению, - напоминают эксперты. - Такую динамику курс показывал на фоне ряда вербальных интервенций со стороны спикеров Финансового конгресса ЦБ РФ. Сегодня курс USD/RUB снизился уже к 91,8 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Несмотря на наметившуюся коррекцию, риски повторного роста курса USD/RUB к 93 руб./$1 пока нельзя исключать". Цены на нефть в четверг умеренно снизились по итогам дня, констатируют аналитики. Сильная статистика по американскому рынку труда повысила вероятность ужесточения позиции ФРС, оказав давление на котировки. "Тем не менее недельные данные по запасам от Минэнерго США указали на снижение запасов нефти за неделю на 1,5 млн барр., - подчеркивается в комментарии. - В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $77/барр. Дальнейшая динамика котировок будет зависеть от реакции доллара на официальную трудовую статистику в США. Неожиданно сильные данные могут привести к падению фьючерсов Brent ниже $76/барр.". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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07 июля 2023 года 12:26
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.07 июля 2023 года 12:04
Реализация существующих рисков может привести к коррекции индекса Мосбиржи как минимум на 10% - "Финам"
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.07 июля 2023 года 11:50
Москва. 7 июля. Рынок акций РФ утром в пятницу сохраняет смешанную динамику "фишек" и индексов на фоне негативной внешней фондовой конъюнктуры, укреплении рубля и подросшей нефти (Brent поднялась в район $76,7 за баррель); лучше рынка выглядят подросшие бумаги "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля", просели "Северсталь", "Газпром нефть". читать дальше
.07 июля 2023 года 11:41
Повышение ставки ЦБ РФ усмирит настрой игроков на покупку валюты, отмечается в комментарии "Солид-Брокер". "Курс рубля выше 90 руб./$1 является отчасти угрозой финансовой стабильности, т.к. помимо чисто психологического эффекта ("дальше будет 100 и 120") провоцирует рост инфляции, - пишут... читать дальше
.07 июля 2023 года 11:20
Давление на рубль сохранится до конца лета, полагают эксперты Альфа-банка. "Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конгрессе в Санкт-Петербурге заявила о приверженности Банка России плавающему обменному курсу, который позволяет экономике адаптироваться к внешним шокам. С одной стороны, это заявление... читать дальше
.07 июля 2023 года 10:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций гонконгского оператора рынка ценных бумаг Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) с целевой ценой HKD 400 за штуку, что предполагает потенциал роста 38%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы ждем роста выручки и... читать дальше
.07 июля 2023 года 10:27
Первой целью вероятной коррекции индекса S&P 500 станет уровень 4300 пунктов, полагает главный экономист "Русс-Инвест" Александр Арутюнян. "Индекс S&P 500 продолжает пока своё движение в рамках восходящего торгового канала, но стоит обратить внимание, что появилась дивергенция с индексом... читать дальше
.07 июля 2023 года 10:10
Вероятна консолидация на фондовом рынке РФ в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи на торгах в четверг смог обновить годовые максимумы. Несмотря на это, объёмы торгов оказались довольно низкими, составив по итогам дня 53,8 млрд руб. Ожидаем в пятницу бокового... читать дальше
.07 июля 2023 года 10:00
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 7 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.07 июля 2023 года 09:53
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку минимум на 50 б.п. на заседании 21 июля, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Выступая на финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, г-жа Набиуллина сказала, что Банк России допускает повышение ключевой ставки, но не... читать дальше
.07 июля 2023 года 09:50
Рынок акций США упал на данных по рынку труда, усиливших ожидания подъема ставки ФРС. Фондовые рынки АТР снижаются вслед за Уолл-стрит. Цены на нефть растут, Brent - $76,85 за баррель. читать дальше
.07 июля 2023 года 09:47
Москва. 7 июля. Доллар США умеренно снижается, юань укрепляется на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль предпринимает попытки немного отыграть потери в ходе предыдущих сессий к валюте США на фоне последних комментариев представителей Банка России. читать дальше
.07 июля 2023 года 09:37
Котировки госбумаг, вероятно, смогут отыграть в пятницу часть потерь, понесенных за текущую неделю, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Снижение котировок госбумаг в четверг возобновилось на фоне сохранения высокой волатильности... читать дальше
.07 июля 2023 года 09:21
Сохраняются предпосылки для снижения пары доллар/рубль до 90 руб./$1 в пятницу, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Российский рубль в четверг исполнил кульбит: в первой половине сессии рухнул к 94 за доллар, 102 по евро, а юань почти достиг 13 руб., - напоминает... читать дальше
.07 июля 2023 года 09:07
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - промышленное производство Германии в мае (09:00 МСК); - выступление главы Банка Англии Бейли (10:30 МСК); - ключевой отчет о состоянии рынка труда США в июне (15:30... читать дальше
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