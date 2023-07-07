Риски повторного ослабления рубля до 93 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски повторного ослабления рубля до 93 руб./$1 пока сохраняются, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в первой половине четверга в моменте достигал 93,7 руб./$1, но затем рубль перешел к коррекционному укреплению, - напоминают эксперты. - Такую динамику курс показывал на фоне ряда вербальных интервенций со стороны спикеров Финансового конгресса ЦБ РФ. Сегодня курс USD/RUB снизился уже к 91,8 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Несмотря на наметившуюся коррекцию, риски повторного роста курса USD/RUB к 93 руб./$1 пока нельзя исключать".

Цены на нефть в четверг умеренно снизились по итогам дня, констатируют аналитики. Сильная статистика по американскому рынку труда повысила вероятность ужесточения позиции ФРС, оказав давление на котировки. "Тем не менее недельные данные по запасам от Минэнерго США указали на снижение запасов нефти за неделю на 1,5 млн барр., - подчеркивается в комментарии. - В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $77/барр. Дальнейшая динамика котировок будет зависеть от реакции доллара на официальную трудовую статистику в США. Неожиданно сильные данные могут привести к падению фьючерсов Brent ниже $76/барр.".

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