Первой целью коррекции индекса S&P 500 станет уровень 4300п - "Русс-Инвест"

Первой целью вероятной коррекции индекса S&P 500 станет уровень 4300 пунктов, полагает главный экономист "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

"Индекс S&P 500 продолжает пока своё движение в рамках восходящего торгового канала, но стоит обратить внимание, что появилась дивергенция с индексом относительной силы и образовался трехдневный "островок" - достаточно неприятная разворотная фигура, если она подтвердится. Причем такой островок просматривается и на графиках индекса Доу-Джонса и NASDAQ Composite. Дополнительно стоит обратить внимание, что доходность американских десятилеток резко выросла - до 4,04%, а двухлеток - до 5% годовых (как правило, рост рыночных ставок способствует снижению рынка акций). Если разворот состоится и начнётся коррекция, то ее первоначальной целью, по нашему мнению, станет уровень 4300 пунктов по индексу S&P 500", - пишет эксперт.

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