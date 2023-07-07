Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

По оценкам экспертов, внешние фондовые площадки продолжают подавать негативные сигналы из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва, в то время как в конце недели наметилось укрепление рубля после падения и подорожала нефть.

В США индексы акций накануне снизились на 0,8-1,1% на сильных данных по рынку труда, спровоцировавших опасения инвесторов, что Федрезерв займет более агрессивную позицию в плане дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Количество рабочих мест повысилось на 497 тыс. после подъема на 267 тыс. в мае. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали гораздо более слабого повышения - на 220 тыс.

Согласно протоколу июньского заседания ФРС, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в Штатах в прошлом месяце на 225 тыс. и снижение безработицы до 3,6% с 3,7% в мае.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика фондовых индексов, слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Потребительские расходы в Японии в мае упали на 4% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,4%. Месяцем ранее показатель снизился на 4,4%.

Объем промышленного производства в ФРГ в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе". Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК составила $76,83 за баррель (+0,4% и -0,2% накануне), августовская цена WTI - $72,11 за баррель (+0,4% и без изменений в четверг).

Поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей.

Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии, сообщила в четверг госкомпания Saudi Aramco.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 июля снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,661 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,419 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,1% и составил 109,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07%, опустившись до 867,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "ГК Самолет БО-П11" (-0,46%), "СТМ-001Р-02" (-0,35%) и "АФК Система-1Р-09" (-0,34%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,14%), "Почта России-001Р-10" (+0,14%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,03%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВУШ" (оператор сервиса Whoosh (MOEX: WUSH)) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял 11,9-12,2% годовых, а объем размещения - не менее 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,8% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 12,33% годовых, купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей, которую Мосбиржа зарегистрировала 25 мая 2022 года.

ООО "ДиректЛизинг" завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-16-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат всех купонов (с 1-го по 16-й) будет погашено по 6,25% от номинальной стоимости бумаг. Выпуск размещен в рамках программы облигаций "ДиректЛизинга" серии 002Р объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-005Р-02 на уровне 10,84% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июля. Техразмещение запланировано на 12 июля.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 7 июля планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-09 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред не более 250 базисных пунктов. Предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3 года.

ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") планирует 7 июля провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 11,46% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонных периодов, еще 17,5% от номинала - в дату погашения. Техразмещение запланировано на 11 июля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "Группа компаний "Медси" 12 июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 15-летних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей. По выпуску будет предусмотрена оферта через 2,24 года (от даты начала размещения). Ориентир доходности - премия не более 220 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 17 июля. Выпуск размещается в рамках программы облигаций "Медси" объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре прошлого года.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 45-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние бонды объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых. Купоны ежемесячные, ставки 1-48-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%. При этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачивается каждый квартал, начиная с 21-го купона. Московская биржа 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.