Рубль укрепляется доллару и слабеет к юаню на старте торгов на заявлениях руководителей ЦБ РФ

Москва. 7 июля. Доллар США умеренно снижается, юань укрепляется на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль предпринимает попытки немного отыграть потери в ходе предыдущих сессий к валюте США на фоне последних комментариев представителей Банка России.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,02 руб./$1 (-28 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 55,2 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 5,4 коп. - до 12,63 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская валюта после ощутимого обвала смогла начать рост к доллару США на фоне выступлений руководителей Банка России (в том числе о ключевой ставке). Первоначально комментарии сработали как тормозящий эффект - в конце предыдущей сессии нацвалюта сбавила темпы снижения.

Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила на брифинге в рамках Финансового конгресса в Петербурге глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, самым значимым фактором для плавающего курса рубля является внешняя торговля, текущая его динамика несет проинфляционные риски.

"Действительно, проинфляционные риски с прошлого заседания чуть выросли, это связано и с динамикой курса", - сказала глава ЦБ.

"Но в июле мы будем принимать решение, исходя из всех факторов. Будем анализировать влияние не только одного фактора, но и всех факторов, чтобы принять решение", - отметила председатель.

Позже первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отметила, что возвращение к полноценному бюджетному правилу и, как следствие, более сбалансированному бюджету снизит влияние этого фактора на курс.

Банк России также подготовился к оспариванию заморозки международных резервов РФ в зарубежных судах, но есть сложности выстраивания работы с адвокатами из-за существующих ограничений, сообщила Набиуллина.

"Юридически у нас почти всё готово. У нас есть сложности с выстраиванием работы с адвокатами, которые могут защищать наши интересы в зарубежных судах, потому что на это существует ограничение", - сказала она.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа к порядка $300 млрд резервов. После этого Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

Международные резервы РФ на 30 июня составили $582,4 млрд. Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не попала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях.

Фундаментальные факторы противоречивы. Рубль ощущает поддержку за счет перешедших к росту цен на нефть, но с другой стороны, находится под влиянием негатива на фондовых площадках.

Нефтяные котировки вышли в плюс после почти нейтральных итогов всех изменений в ходе предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $76,80 за баррель, что на 0,37% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,07 за баррель, что на 0,38% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу наблюдается пессимистичный настрой: китайский CSI 300 уменьшился на 0,55%, японский Nikkei 225 ослабел на 0,41%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,25%, южнокорейский Kospi уменьшился на 1,27%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,41%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 потерял 0,50%.

Американские фондовые индексы снизились в четверг на сильных данных по рынку труда США, спровоцировавших опасения инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) займет более агрессивную позицию в плане дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Количество рабочих мест повысилось на 497 тыс. после подъема на 267 тыс. в мае.

Опубликованные данные показывают, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ. Это может подтолкнуть ФРС к дальнейшему подъему ставки.