Вероятна консолидация на фондовом рынке РФ в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация на фондовом рынке РФ в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи на торгах в четверг смог обновить годовые максимумы. Несмотря на это, объёмы торгов оказались довольно низкими, составив по итогам дня 53,8 млрд руб. Ожидаем в пятницу бокового движения от индекса Мосбиржи. Фактор сильного ослабления рубля, который поддерживал акции экспортёров всю неделю, на данный момент ушёл на второй план. Курс доллара по отношению к рублю утром снижается, приближаясь к отметке 91 руб./$1. Не стоит забывать, что впереди выходные, поэтому инвесторы будут менее активы в покупках и, вероятно, будут стараться закрыть прибыльные позиции", - прогнозируют эксперты банка.

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