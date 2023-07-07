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07 июля 2023 года 10:10

Вероятна консолидация на фондовом рынке РФ в пятницу - ПСБ

Вероятна консолидация на фондовом рынке РФ в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи на торгах в четверг смог обновить годовые максимумы. Несмотря на это, объёмы торгов оказались довольно низкими, составив по итогам дня 53,8 млрд руб. Ожидаем в пятницу бокового движения от индекса Мосбиржи. Фактор сильного ослабления рубля, который поддерживал акции экспортёров всю неделю, на данный момент ушёл на второй план. Курс доллара по отношению к рублю утром снижается, приближаясь к отметке 91 руб./$1. Не стоит забывать, что впереди выходные, поэтому инвесторы будут менее активы в покупках и, вероятно, будут стараться закрыть прибыльные позиции", - прогнозируют эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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