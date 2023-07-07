Банк России, скорее всего, повысит ставку минимум на 50 б.п. в июле - Инвестбанк Синара

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку минимум на 50 б.п. на заседании 21 июля, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Выступая на финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, г-жа Набиуллина сказала, что Банк России допускает повышение ключевой ставки, но не готов сказать, станет ли это разовой мерой или ознаменует начало цикла ужесточения ДКП. Нынешнюю девальвацию она связала с динамикой внешней торговли. Однако при определяющей роли экспорта и импорта на движение курса также влияют растущие расходы бюджета, из-за чего растет спрос в экономике, а значит, и спрос на импорт", - отмечает эксперт.

Краткосрочные колебания валют также происходят, по мнению Коныгина, под воздействием геополитики. Центробанк, по всей видимости, готовит рынок к повышению ставки на следующем заседании совета директоров, которое назначено на 21 июля, но в настоящее время не вмешивается в торги на валютном рынке. Аналитик банка предполагает повышение ставки минимум на 50 б.п.

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