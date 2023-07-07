Котировки ОФЗ могут отыграть в пятницу часть потерь этой недели - ПСБ

Котировки госбумаг, вероятно, смогут отыграть в пятницу часть потерь, понесенных за текущую неделю, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Снижение котировок госбумаг в четверг возобновилось на фоне сохранения высокой волатильности в рубле - кривая ОФЗ поднялась на 2-4 б.п. вверх, - комментирует аналитик. - В результате, доходность 10-летних бумаг обновила максимум с начала года, достигнув 11,17% годовых. На наш взгляд, в пятницу котировки госбумаг смогут отыграть часть потерь, понесенных за текущую неделю. Все внимание инвесторов по-прежнему будет сосредоточено на валютном рынке, где также высоковероятно развитие коррекции в конце недели".

Кроме того, Грицкевич отмечает, что несмотря на ожидания активных действий от ЦБ по ставке на ближайшем заседании, комментарий зампреда ЦБ Алексея Заботкина не был крайне жестким. Он отметил, что "текущая ценовая динамика идет несколько выше того, что рассматривалось в качестве базовой траектории, которая обсуждалась на июньском заседании". Таким образом, вероятно, пока кардинального повышения ключевой ставки ждать не стоит, что должно несколько охладить продажи ОФЗ, делает вывод аналитик ПСБ.

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