Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- промышленное производство Германии в мае (09:00 МСК);

- выступление главы Банка Англии Бейли (10:30 МСК);

- ключевой отчет о состоянии рынка труда США в июне (15:30 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Лагард (19:45 МСК);

- акции "Роснефти", "ФосАгро" последний день торгуются с объявленными дивидендами;

- финансовый Конгресс Банка России;

- повторное собрание акционеров "Полюса".

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