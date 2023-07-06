Рубль в четверг сумел отыграть значительную часть утренних потерь, завершил торги умеренным снижением в основных парах

Москва. 6 июля. Доллар США, евро и юань растеряли существенную часть утреннего роста, но все равно завершили снижением торги четверга на Московской бирже. Рубль сумел отыграть значительную часть потерь первой половины дня на фоне комментариев относительно его динамики от представителей Банка России.

Курс доллара США составил 92,3 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,3 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался к 93,85 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 100 руб./EUR1, подорожав на 1 рубль. Ранее евро рос до 102,0075 руб., также впервые с 28 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,16 рубля - до 95,76 руб. Курс китайского юаня вырос на 3,9 копейки - до 12,58 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль к завершению торгов четверга сумел отыграть часть утреннего обвала, хотя и завершил день в отрицательной зоне. Поддержку котировкам в ходе сессии оказали словесные интервенции со стороны руководителей Банка России и рост вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки.

В ходе утренних торгов рубль падал до новых минимумов почти за полтора года на фоне действия большого числа санкций, ухудшения параметров внешнеторгового баланса, а также повышения спроса на валюту со стороны нерезидентов в случаях выхода из капитала российских компаний. Дополнительное давление на рубль оказывало вчерашнее решение Минфина РФ сократить в 2,1 раза продажи валюты по бюджетному правилу начиная с 7 июля.

Банк России может проводить валютные интервенции только в случае возникновения рисков финансовой стабильности, сейчас таких рисков не наблюдается, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем, мы его учитываем, когда принимаем решение по денежно-кредитной политике. Мы готовы вмешиваться на валютный рынок своими интервенциями, только когда видим некоторые риски финансовой стабильности. А что значит "риски финансовой стабильности", нас иногда спрашивают. Когда ликвидности не хватает на рынке, тогда мы можем вмешиваться. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

Курс формируется под влиянием, прежде всего, торгового баланса, подчеркнула председатель ЦБ.

"Я уже сказала про текущий счет. Ну, вот посмотрите, например, если сравнить январь-май этого года с январем-маем прошлого года, экспорт упал приблизительно, по предварительным данным, на 40%, а импорт вырос где-то на 15%. Есть экономические объективные факторы, курс формируется под их влиянием", - сказала она, отметив, что ЦБ учитывает это в денежно-кредитной политике для того, чтобы "обеспечить инфляцию на нашей цели". "И устойчивость рубля - это, прежде всего, покупательная способность рубля. Это определяется уровнем инфляции", - сказала она.

Текущая динамика рубля несет проинфляционные риски, и Банк России учтет это при принятии решения по ключевой ставке, также заявила Набиуллина. "В наших решениях по денежно-кредитной политике мы, конечно, учитываем динамику курса, как он может складываться. Учитываем эти риски. Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, и мы будем это учитывать при принятии решения по ключевой ставке", - сказала глава Банка России.

При этом Набиуллина подчеркнула, что предположения о специальном ослаблении курса в интересах бюджета не более чем "теория заговора". "Мы видим, что, когда у нас курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть, прежде всего, на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса", - сказала председатель ЦБ. В качестве примера она привела масштабное укрепление курса в 2022 году. "Многие воспринимали это как победу над обстоятельствами, но надо честно признать, что это было следствием, прежде всего, резкого роста экспорта и снижения импорта тогда", - отметила Набиуллина.

Позже первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отметила, что возвращение к полноценному бюджетному правилу и, как следствие, более сбалансированному бюджету снизит влияние этого фактора на курс.

"Если у вас бюджет из большого или небольшого профицита перешел в большой дефицит, это повышенный спрос в экономике, это больший импорт. Потоки капитала - не потоки капитала, больший импорт - это спрос на валюту. И у нас это пока еще таким образом работает. Это один из факторов, который вам сокращает текущий счет. В макроэкономике обычно говорим, что работает правило двойных дефицитов, то есть если у вас бюджет в дефиците, то, соответственно, у вас должен быть и дефицит текущего счета, то есть вы финансируете за счет заимствований эту разницу. У нас это сработало в другую сторону: у нас вырос за счет этого импорт и снизился текущий счет. Здесь, по-моему, все естественно", - сказала она.

"Бюджетное правило, не бюджетное правило, это должно так работать. У нас нет же бесконечных ресурсов для того, чтобы бесконечно бюджетный дефицит балансировать. Мне кажется, у нас проблема в том, что нам надо возвращаться к бюджетному правилу с точки зрения более сбалансированного бюджета. Это нам сократит влияние бюджета на курс. С этим я бы согласилась", - отметила Юдаева.

Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила на брифинге в рамках Финансового конгресса в Петербурге глава ЦБ Набиуллина.

"Мы видим, что проинфляционные риски превалирует над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, будет оно одноразовым, будет целый цикл - будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать", - сказала Набиуллина.

Проинфляционные риски с июньского заседания выросли, в том числе и на фоне динамики курса рубля, добавила глава ЦБ. "Но в июле мы будем принимать решение, исходя из всех факторов. Будем анализировать влияние не только одного фактора, но и всех факторов, чтобы принять решение", - подчеркнула председатель ЦБ.

Центральный банк на ближайшем заседании 21 июля может поднять ставку на 0,5-2,5 процентного пункта (п.п.), чтобы, в том числе, охладить валютный рынок, тем временем заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков журналистам в четверг. "Ставка: я думаю, что на 2,5-0,5 поднимут, чтобы охладить пыл как раз тех, кто работает на валютном рынке", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Говоря о ситуации на валютном рынке, он отметил, что на курс рубля повлияли цены на российскую нефть, расходы на новые территории. "Это просто компенсация, импорт нам нужен, необходим для того, чтобы обеспечить внутреннее производство - комплектующие, оборудование и так далее. Очевидно, и расходы на новые территории повлияли, и цена на российскую нефть, которая повлияла на курс рубля", - сказал он.

ЦБ РФ на фоне усиления проинфляционных рисков может краткосрочно повысить ключевую ставку, в дальнейшем у регулятора есть возможность вернуть ее к нейтральному уровню, считает вице-президент, директор казначейства Сбербанка (MOEX: SBER) Алексей Лякин.

"Рынок, эксперты сходятся во мнении, что возможно в ближайшее время повышение ключевой ставки. На мой персональный взгляд, экспертный, это будет оправданное действие для того, чтобы предотвратить дальнейший всплеск (инфляции - прим. ИФ) и разрушение этого тренда управляемости - когда мы понимаем, что инфляция находится под контролем, Центральный банк обладает инструментами и волей, чтобы инфляцию подавить", - сказал Лякин, выступая на сессии Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

"Мне кажется, учитывая предыдущие периоды - и шоковые, и спокойные, у ЦБ есть возможность для того, чтобы уровень ставок (потом - ИФ) вернуть к близкому к целевому уровню", - заявил Лякин.

Колебания курса рубля не оказывают негативного влияния на макроэкономические показатели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых, и об этом, в том числе, речь шла на недавней встрече председателя правительства Мишустина с президентом Путиным. Поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу экономической стабильности", - сказал Песков в четверг журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать падение рубля по отношению к евро и доллару.

По словам Пескова, "мы действительно видим колебания - курс валют растет, рубль падает, но давайте вспомним, что мы это видели несколько раз, и были отскоки назад".

"Мы знаем с вами прекрасно, что, как правило, в повышении (курса валют) всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас. Но более подробные комментарии сегодня давались и на форуме, который проходит в Санкт-Петербурге под организацией Центробанка", - заявил Песков.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, локально против рубля играет спекулятивный и стратегический спрос на валюту, который формируют как сделки по продаже зарубежного бизнеса в РФ, российские импортеры, так и спекулянты, зарабатывающие на росте курса валюты, а также население, уезжающее на летний отпуск за рубеж.

"В конце июня - начале июля на динамику курса рубля также оказала влияние попытка вооруженного мятежа в России, спровоцировавшая спрос на такой безопасный актив, как иностранная валюта. Рубль отбил значительную часть потерь четверга на дневной сессии после достижения долларом, евро и юанем очередных многомесячных пиковых значений. В фазе экспоненциального роста курсов на рынок могли выйти экспортеры с продажей иностранной валюты по высокому рублевому курсу, а также спекулянты с частичной фиксацией прибыли в длинных валютных позициях. Как видим, в начале июля курсы доллара, евро и юаня значительно ускорили рост. А значит, приближается кульминационная фаза, когда рост может остановиться, а курс - развернуться в обратную сторону. Максимальный уровень уже не столь важен, поскольку ослабление рубля увело его стоимость далеко от фундаментально обоснованных уровней. Возврат к средним значениям - вопрос времени. Поскольку в августе Россия и Саудовская Аравия сокращают объемы добычи нефти, ее стоимость должна подняться, что может благоприятно отразиться на курсе рубля", - говорит Потавин.

"Рубль поначалу активно дешевел, доллар впервые с марта 2022 года приближался к 94 руб., евро установил 15-месячный максимум чуть выше 102 руб. Однако в начале основной сессии рубль стал быстро возвращать утраченные позиции, отыграв основную часть серьезных потерь. Всплеск волатильности и широкие разнонаправленные движения свидетельствуют о вероятной кульминации текущей волны ослабления рубля. Обычно в такой момент наибольшее количество участников подвержено сильным эмоциям, что вызывает резкие колебания котировок. Ситуация усугубляется массовым принудительным закрытием коротких позиций, что провоцирует ускорение роста валютных пар, запускающее самоусиливающийся процесс, в который вовлекается все большее количество трейдеров. После этого обычно происходит ощутимая коррекция и продолжительная стабилизация котировок. Тем не менее ключевые факторы, вызвавшие устойчивое ослабление рубля, никуда не делись. Прежде всего это недостаточный объем экспортной выручки, обусловленный относительно низкими ценами на нефть и газ, а также восстановившийся импорт", - полагает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В четверг основные зарубежные валюты обновили очередные пики на российской бирже с весны 2022 года. Доллар поднимался до 93,85 руб., евро - выше 102 руб., а юань - до 12,9 руб. Указанные максимумы были достигнуты еще в первой половине дня, и в последующие часы валютные пары скорректировались, хотя и оставались к завершению рабочего дня в плюсе. Отметим при этом, что резко усилившийся к концу прошлой недели спрос банков на ликвидность в юанях, по-видимому, был полностью удовлетворен и сошел на нет. Так, если в конце июня банки привлекли у ЦБ РФ более 4 млрд юаней в рамках операций "валютный своп", то на текущей неделе объем привлечения сократился ко вторнику до минимума, а вчера сделки по привлечению у регулятора отсутствовали", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть падают в четверг на фоне общего снижения аппетита к риску на мировых рынках в связи с усилившимися ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 1,06% - до $75,84 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,84% - до $71,19 за баррель.

Отчет министерства энергетики США, опубликованный в четверг, показал менее резкое, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Как сообщило Минэнерго, резервы нефти уменьшились на 1,5 млн баррелей - до 452,2 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения на 3,6 млн баррелей.

Товарные запасы бензина упали на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей. Аналитики ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей и 700 тыс. баррелей соответственно.

Сильные статданные по экономике США повысили опасения инвесторов, что ФРС займет более агрессивную позицию в плане дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, отмечает Market Watch.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Кроме того, индикатор активности в сфере услуг (ISM Non-Manufacturing) в июне вырос до максимального за 4 месяца уровня.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 июля на 2,2315 рубля, до 92,5695 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,3019 рубля, до 100,7163 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 2,1757 рубля по отношению к среде и составил 92,5366 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,8639 рубля и составил 92,2872 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 599,812 млн, из которых $373,744 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 226,068 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 2,6641 рубля, до 100,8326 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 1,8998 рубля, до 100,3981 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR622,96 млн, из которых EUR189,333 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR433,627 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" опустилась к среде на 4 базисных пункта - до 7,31% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц уменьшилась также на 1 базисный пункт - до 7,31%, на 3 месяца - поднялась на 1 базисный пункт, до 7,3% годовых, на 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,34% годовых.