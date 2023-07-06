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06 июля 2023 года 19:41

Рынок акций РФ в четверг подрос на ослаблении рубля, лидировал НОВАТЭК, упали Башнефть и ЛСР после отсечки

Москва. 6 июля. Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне ослабления рубля и негативных сигналов с внешних площадок из-за "ястребиных" протоколов июньского заседания Федрезерва США и сильной статистики по рынку труда. Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года, после чего скорректировался; лидерами роста выступили бумаги "НОВАТЭКа" , упали после отсечки дивидендов не входящие в расчет основных индексов бумаги "Башнефти" и "Группы ЛСР" .

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2819,6 пункта (+0,5%, максимум сессии - 2837,49 пункта - пик с февраля 2022 г.), индекс РТС - 970,93 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 стоил 91,96 рубля (+0,96 рубля), утром курс поднимался до 93,85 руб./$1.

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,4% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в 2023 году ждет увеличения прибыли на фоне роспуска созданных в 2022 году резервов, что будет разовым явлением, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

В четверг первый день торговались без годовых дивидендов акции "Группы ЛСР" (-12,8%) и "Башнефти" (-13,2% и -15,3% "префы").

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, рынок акций РФ завершил основные торги в "плюсе" на фоне попыток рубля укрепиться по отношению к доллару США после падения. Акции "НОВАТЭКа" выросли в отсутствие новостей, а в аутсайдерах выступили бумаги "Башнефти" и "Группы ЛСР" после дивидендной отсечки на бирже.

В США стабильность на рынке труда сказывается на все большем ужесточении тона ФРС США в отношении будущего повышения процентной ставки. Пока сохраняются ожидания, что ее повысят в текущем году еще 2 раза. Нефть Brent вечером вернулась к снижению на статистике о запасах сырья в США, но торговый коридор остается неизменным - $71,5-78,5 за баррель, отмечает эксперт.

Как отмечает инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ утром показал уверенный импульс роста на набравшем обороты падении рубля. Впрочем, когда курс нацвалюты откатился от локальных экстремумов, индекс МосБиржи также начал терять дневные достижения.

Внешний фон принципиально не изменился, настроения на мировых площадках остаются в зоне сдержанного пессимизма. Протоколы июньского заседания ФРС показали, что регулятор настроен на замедление в цикле роста ставок, но пик по ним еще не пройден. В итоге рынки укрепили ожидания повышения процентных ставок в июле на 25 б.п.

В пятницу картину дополнит отчет по рынку труда в США за июнь. Состояние рынка труда - важный параметр для ФРС при принятии решений по ставкам. Также в конце недели инвесторы могут обратить внимание на выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Состоится заседание совета директоров "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE), в повестке есть вопрос дивидендов за 2022 г. Прогноз на 7 июля по индексу МосБиржи - 2750-2850 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, во второй половине дня ослабление рубля прервали оптимистичные заявления представителей ЦБ РФ. В лидерах роста на фоне снижения рубля и возобновившегося роста цен на газ в Европе выступили акции "НОВАТЭКа", а в аутсайдерах ввиду прохождения дивидендной отсечки были "префы" "Башнефти".

Прогноз для индекса МосБиржи на торги 7 июля - продолжение колебаний в диапазоне 2750-2850 пунктов, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к окончанию основных торгов остался в сдержанном "плюсе" по индексам благодаря отступлению рубля от многомесячных минимумов и покупок в отдельных эмитентах.

Рубль обновил минимумы с марта 2022 года против доллара и евро и с апреля того же года против юаня. Представители ЦБ РФ в ходе Финансового конгресса Банка России в очередной раз подчеркнули, что не видят рисков для финансовой стабильности в текущем рыночном курсе рубля, но также подтвердили, что регулятор рассматривает возможность повышения процентной ставки в этом году.

В США продолжилась коррекция вниз, индекс S&P 500 подошел вплотную к краткосрочной поддержке 4375 пунктов (средняя полоса Болллинджера дневного графика), закрепление ниже которой может вернуть индикатор в район минимума второй половины июня 4328 пунктов. Инвесторов в четверг обеспокоили данные об ускорении темпов роста занятости в частном секторе США в июне с 267 тыс. до 497 тыс. (ожидалось 228 тыс.), а также лучшие, нежели ожидалось, цифры по деловой активности в секторе услуг США за июнь от PMI и ISM. Статистика позволяет ФРС и дальше ужесточать денежно-кредитную политику, ключевой отчет по рынку труда страны в пятницу также может оказаться негативным для настроений, полагает Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС завершили день в "плюсе", но отступили от максимумов сессии 2837 и 978 пунктов соответственно. Рублевому индикатору пока не поддается сопротивление 2850 пунктов, а долларовому непросто вернуться выше 1000 пунктов из-за сохранения высокой волатильности рубля, заключила аналитик.

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-0,4%, в четверг просела фондовая Азия из-за "ястребиного" протокола ФРС (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 2-2,9%) и США (индексы теряют 1,2-1,4%).

Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 13-14 июня. В целом члены руководства ФРС ждут еще двух повышений ставки на 25 базисных пунктов каждое до конца года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 12 тыс. и составило 248 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 245 тыс.

Занятость в производственном секторе США (индекс ADP Employment) показала прирост числа рабочих мест в частном секторе в июне на 497 тыс. при прогнозах роста на 220-228 тыс. после майского прироста на 267 тыс. Статистика ADP усиливает ожидания дальнейшего роста ставки Федрезерва, что является негативным сигналом для фондовых площадок.

На нефтяном рынке цены в четверг просели после выхода статистики Минэнерго США о запасах сырья. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,76 за баррель (-1,2% и +0,5% в среду), августовская цена WTI - $71,02 за баррель (-1,1% и +2,9% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей.

Позитивным фактором в ходе предыдущей сессии стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что ОПЕК+ сделает все необходимое для поддержки нефтяного рынка.

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в стране останется на уровне около 9 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+38,9%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+24,6%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+12% и +5,5% "префы"), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+10,1%), акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+4,3%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+4,2%).

Подешевели акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-14,6%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (MOEX: KMTZ) (-9,8%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-6,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,5%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3%).

Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский районный суд Ярославля об обращении в доход государства акций ПАО "ТГК-2", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТГК-2. На период судебного разбирательства в отношении компании приняты временные обеспечительные меры. Суть ограничений в пресс-службе не уточнили.

Ранее в четверг "ТГК-2" заявила, что наложенные райсудом ограничения не позволили реестродержателю - ООО "Реестр-РН" - по итогам прошедшего годового собрания акционеров генкомпании подвести итоги голосования по вопросам о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год и избрании совета директоров. "ПАО "ТГК-2" продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность и подготовку к осенне-зимнему периоду", - добавили в пресс-службе.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,03 млрд рублей (из них 7,18 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,1 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,74 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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