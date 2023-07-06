Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 6 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на заметное падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 123 базисных пункта - до 66,42% от номинала (их доходность снизилась на 18 базисных пунктов и составила 9,54% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 24 базисных пункта - до 71,23% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 8,61% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 15 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 2 базисных пункта, подорожав до 42,13% от номинала (его доходность не изменилась и составила 12,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта - до 46,99% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов - до 34,21% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 13 базисных пунктов - до 43,78% от номинала (доходность выросла на 16 базисных пунктов и составила 27,86% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 28 базисных пунктов, подорожав до 41,09% от номинала (их доходность снизилась на 12 базисных пунктов, составив 23,32% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 50 базисных пунктов - до 90,45% от номинала (его доходность снизилась на 73 базисных пункта и составила 57,59% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день всего на 1 базисный пункт, составив 65,92% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг заметное падение, отыгрывая публикацию сильных данных по американскому рынку труда.

Отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Количество рабочих мест повысилось на 497 тыс. после подъема на 267 тыс. в мае. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали гораздо более слабого повышения - на 220 тыс.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 12 тыс. - до 248 тыс., говорится в отчете министерства труда США, также опубликованном в четверг. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составлял 236 тыс., а не 239 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 245 тыс.

Опубликованные данные показывают, что американский рынок труда остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к дальнейшему подъему ставки.

Сигналом сохранения устойчивости экономики США стали и данные о деловой активности в сфере услуг. Индикатор активности в секторе (ISM Non-Manufacturing) в июне вырос до максимальных за четыре месяца 53,9 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его повышения до 51 пункта.

Согласно протоколу июньского заседания ФРС, обнародованному накануне, практически все руководители американского ЦБ сочли уместным или приемлемым сохранение базовой процентной ставки неизменной - в диапазоне 5-5,25% - на прошедшем заседании. В то же время некоторые из руководителей ФРС дали понять, что предпочли бы повысить ставку на 25 базисных пунктов. Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню.