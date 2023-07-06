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06 июля 2023 года 18:04
"БКС МИ" понизил рекомендацию для акций Veradigm до "держать"
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили до "держать" рекомендацию для акций Veradigm, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Veradigm отложила публикацию результатов 4К22 из-за ошибок в отчетности за последние шесть кварталов, - отмечают аналитики. - Релиз состоится после завершения внешнего аудита, возможно - в конце лета. В связи с пересмотром компания понизила прогноз выручки и скорректированной прибыли на 2022 год. На текущих уровнях акции компании выглядят справедливо оцененными: они торгуются вблизи $13, ближе к нижней границе 52-недельного диапазона ($11-20). Технически бумага рисует "медвежий" паттерн более низких минимумов и максимумов с марта 2022 года. Акции торгуются на уровне 14х EPS 2022e против среднего за 5 лет 13-22х. Низкая оценка оправдана в контексте отсутствия прозрачности в динамике прибыли, что соответствует рекомендации "держать". Veradigm - компания, поставляющая решения для здравоохранения по следующим направлениям: управление циклом выручки, аналитика клинической помощи, координация помощи пациентам, управление здоровьем населения, телемедицина и общий контроль за ИТ-системами. 1 января 2023 года она сменила название с Allscripts Healthcare на Veradigm. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-VERADIGM-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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