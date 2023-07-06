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06 июля 2023 года 16:00

Рубль днем отыграл значительную часть утренних потерь в основных парах на фоне словесных интервенций руководителей ЦБ РФ

Москва. 6 июля. Доллар США, евро и юань растеряли существенную часть утреннего роста и лишь весьма умеренно дорожают на Московской бирже днем в четверг; рубль отыграл значительную часть потерь первой половины дня на фоне комментариев относительно его динамики от представителей Банка России.

Курс доллара США составил 91,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался к 93,85 руб. впервые с 28 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 99,77 руб./EUR1, подорожав на 77 копеек. Ранее евро рос до 102,0075 руб., также впервые с 28 марта 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 67,1 копейки - до 95,27 руб. Курс китайского юаня вырос на 8,6 копейки - до 12,63 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть утреннего обвала и демонстрирует лишь довольно умеренное понижение к доллару и евро в ходе дневных торгов четверга. Поддержку котировкам оказали словесные интервенции со стороны руководителей Банка России и рост вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки.

В ходе утренних торгов рубль падал до новых минимумов почти за полтора года на фоне действия большого числа санкций, ухудшения параметров внешнеторгового баланса, а также повышения спроса на валюту со стороны нерезидентов в случаях выхода из капитала российских компаний. Дополнительное давление на рубль оказывало вчерашнее решение Минфина РФ сократить в 2,1 раза продажи валюты по бюджетному правилу начиная с 7 июля.

Банк России может проводить валютные интервенции только в случае возникновения рисков финансовой стабильности, сейчас таких рисков не наблюдается, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем, мы его учитываем, когда принимаем решение по денежно-кредитной политике. Мы готовы вмешиваться на валютный рынок своими интервенциями, только когда видим некоторые риски финансовой стабильности. А что значит "риски финансовой стабильности", нас иногда спрашивают. Когда ликвидности не хватает на рынке, тогда мы можем вмешиваться. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет", - сказала она, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

Курс формируется под влиянием, прежде всего, торгового баланса, подчеркнула председатель ЦБ.

"Я уже сказала про текущий счет. Ну, вот посмотрите, например, если сравнить январь-май этого года с январем-маем прошлого года, экспорт упал приблизительно, по предварительным данным, на 40%, а импорт вырос где-то на 15%. Есть экономические объективные факторы, курс формируется под их влиянием", - сказала она, отметив, что ЦБ учитывает это в денежно-кредитной политике для того, чтобы "обеспечить инфляцию на нашей цели". "И устойчивость рубля - это, прежде всего, покупательная способность рубля. Это определяется уровнем инфляции", - сказала она.

Текущая динамика рубля несет проинфляционные риски, и Банк России учтет это при принятии решения по ключевой ставке, также заявила Набиуллина. "В наших решениях по денежно-кредитной политике мы, конечно, учитываем динамику курса, как он может складываться. Учитываем эти риски. Сейчас динамика курса несет проинфляционные риски, и мы будем это учитывать при принятии решения по ключевой ставке", - сказала глава Банка России.

При этом Набиуллина подчеркнула, что предположения о специальном ослаблении курса в интересах бюджета не более чем "теория заговора". "Мы видим, что, когда у нас курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть, прежде всего, на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса", - сказала председатель ЦБ. В качестве примера она привела масштабное укрепление курса в 2022 году. "Многие воспринимали это как победу над обстоятельствами, но надо честно признать, что это было следствием, прежде всего, резкого роста экспорта и снижения импорта тогда", - отметила Набиуллина.

Центральный банк на ближайшем заседании 21 июля может поднять ставку на 0,5-2,5 процентного пункта (п.п.), чтобы, в том числе, охладить валютный рынок, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков журналистам в четверг. "Ставка: я думаю, что на 2,5-0,5 поднимут, чтобы охладить пыл как раз тех, кто работает на валютном рынке", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Говоря о ситуации на валютном рынке, он отметил, что на курс рубля повлияли цены на российскую нефть, расходы на новые территории. "Это просто компенсация, импорт нам нужен, необходим для того, чтобы обеспечить внутреннее производство - комплектующие, оборудование и так далее. Очевидно, и расходы на новые территории повлияли, и цена на российскую нефть, которая повлияла на курс рубля", - сказал он.

ЦБ РФ на фоне усиления проинфляционных рисков может краткосрочно повысить ключевую ставку, в дальнейшем у регулятора есть возможность вернуть ее к нейтральному уровню, считает вице-президент, директор казначейства Сбербанка (MOEX: SBER) Алексей Лякин.

"Рынок, эксперты сходятся во мнении, что возможно в ближайшее время повышение ключевой ставки. На мой персональный взгляд, экспертный, это будет оправданное действие для того, чтобы предотвратить дальнейший всплеск (инфляции - прим. ИФ) и разрушение этого тренда управляемости - когда мы понимаем, что инфляция находится под контролем, Центральный банк обладает инструментами и волей, чтобы инфляцию подавить", - сказал Лякин, выступая на сессии Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

"Мне кажется, учитывая предыдущие периоды - и шоковые, и спокойные, у ЦБ есть возможность для того, чтобы уровень ставок (потом - ИФ) вернуть к близкому к целевому уровню", - заявил Лякин.

Колебания курса рубля не оказывают негативного влияния на макроэкономические показатели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Макроэкономические показатели на самом деле лучше ожидаемых, и об этом, в том числе, речь шла на недавней встрече председателя правительства Мишустина с президентом Путиным. Поэтому здесь никакого вопроса не возникает по поводу экономической стабильности", - сказал Песков в четверг журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать падение рубля по отношению к евро и доллару.

По словам Пескова, "мы действительно видим колебания - курс валют растет, рубль падает, но давайте вспомним, что мы это видели несколько раз, и были отскоки назад".

"Мы знаем с вами прекрасно, что, как правило, в повышении (курса валют) всегда есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас. Но более подробные комментарии сегодня давались и на форуме, который проходит в Санкт-Петербурге под организацией Центробанка", - заявил Песков.

Цены на нефть эталонных марок начали немного подрастать днем в четверг, поскольку внимание участников рынка переключилось на снижение запасов в США.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,13% - до $76,76 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,28% - до $71,98 за баррель.

Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на 4,38 млн баррелей по итогам прошлой недели.

Официальный отчет министерства энергетики будет обнародован в четверг в 18:00 МСК, на день позже обычного в связи с тем, что вторник в Штатах был нерабочим днем. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти примерно на 1 млн баррелей.

"Ослабление рубля происходит в целом равномерно по всем валютам. Курс доллара свыше 90 руб. уже может представлять угрозу для финансовой стабильности, несмотря на недавние заявления ЦБ. Инфляция в годовом выражении уже ускорилась с 27 июня по 3 июля до 3,43% с 3,21% неделей ранее. Поэтому сейчас, на наш взгляд, уже вполне резонно вмешиваться хотя бы словесными интервенциями ЦБ, дабы успокоить пыл покупателей валюты. Еще обращаем внимание на огромный шорт по фьючерсу на валютную пару "доллар-рубль". Фьючерс сейчас отстает от спота примерно на 2,5 руб., что является в определенной степени рыночной аномалией. Такое происходит из-за большого хеджирования несколькими крупными участниками своих валютных позиций. Поэтому, на наш взгляд, валютный рынок сейчас в дисбалансе, и ЦБ может вмешаться, чтобы охладить покупателей валюты. Так что, несмотря на рост курса, в текущей ситуации мы бы воздерживались от покупок валюты и дожидались бы признаков разворота, которые могут появиться в ближайшее время", - отмечает главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий.

"Ослаблению позиций рубля способствует весь спектр фундаментальных факторов, от прогнозных показателей дефицита бюджета в июле до решения Минфина в новом отчетном периоде продавать меньше юаней, чем ранее. ЦБ в очередной раз констатирует отсутствие финансовых рисков для экономики. На подобном фоне технические сигналы почти не работают. В то же время доллар США выглядит избыточно перекупленным и нуждается в серьезной коррекции", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"На рынке сохраняется спрос на иностранную валюту со стороны крупных игроков, что косвенно подтверждается увеличением средней сделки на рынке. Мы связываем, что эффект вызван отчасти устойчивым спросом со стороны импортеров в РФ, отчасти - преодолением важных уровней сопротивления в районе 90 руб./$1 в условиях сохраняющихся геополитических опасений. Также по-прежнему допускаем, что ослаблению рубля могут способствовать разовые факторы, такие как реализация крупных сделок. Так, например, вчера Совфед одобрил допуск к торгам банков - нерезидентов, что также, скорее, выступает фактором поддержки иностранной валюты", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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