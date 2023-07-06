Главным вызовом для Норникеля является тенденция к падению спроса на цветные металлы - "Велес Капитал"

Главным вызовом для "Норильского никеля" является тенденция к падению промышленного и инвестиционного спроса на цветные металлы, говорится в комментарии инвесткомпании "Велес Капитал".

"Текущие ценовые уровни нельзя назвать комфортными для российских компаний, - отмечает аналитик Василий Данилов. - Так, во 2П22 себестоимость тонны алюминия "РусАла" составила $2325 на т при текущей стоимости металла на LME $2142 за т. Конечно, на данный момент себестоимость компании снизилась благодаря девальвации рубля, но в любом случае в текущей ценовой конъюнктуре "Русал" балансирует на грани рентабельности".

По оценке эксперта, "Норникель" имеет более высокий запас прочности по рентабельности в сравнении с "РусАлом". Главным вызовом для компании, на взгляд Данилова, являются не сами цены, а та тенденция, которая выражается в падающей стоимости цветных металлов. Речь идет о замедлении ведущих мировых экономик под влиянием высоких процентных ставок, которые вполне могут перейти и в 2024 год.

"Снижение промышленного и инвестиционного спроса на цветные металлы может помешать "Норникелю" распродать избыточные запасы готовой продукции, накопленные в прошлом году, что значительно ограничит свободный денежный поток, а следовательно, и возможности компании по выплате дивидендов", - прогнозирует Данилов.

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