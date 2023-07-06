Акции НОВАТЭКа могут подать сигнал к движению до новых максимумов - "Велес Капитал"

Акции "НОВАТЭКа" могут подать сигнал к движению до новых максимумов, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Акции "НОВАТЭКа" в четверг повышались без конкретных фундаментальных новостей, подчеркивается в комментарии. Дивидендный реестр по бумагам с финальными выплатами за 2022 год закрылся еще в начале мая. Эксперт не исключает, что инвесторы надеются на возвращение к разговорам о дивидендах за первое полугодие 2023 года в ближайшие месяцы. "НОВАТЭК" также является бенефициаром увеличения мирового спроса на СПГ.

"С технической точки зрения акции "НОВАТЭКа" проверяют на прочность краткосрочное сопротивление 1350 руб. при улучшении сигналов дневного графика и возможном поступлении сигнала на покупку по гистограмме и линиям MACD, - пишет Кожухова. - В дальнейшем ценам предстоит закрепиться выше долгосрочного сопротивления 1390 руб., в случае успешности чего можно ожидать скачка бумаг к максимумам с марта 2022 года 1450-1500 руб., где находится верхняя полоса Боллинджера недельного графика. Держать краткосрочные "длинные" позиции имеет смысл выше поддержки 1310 руб., а среднесрочные - выше 1260 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.