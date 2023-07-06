Дивиденд на "преф" Сургутнефтегаза может составить почти 12 рублей - "Финам"

Дивиденд на привилегированную акцию "Сургутнефтегаза" за 2023 год может составить почти 12 рублей при курсе доллара 90 руб./$1, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Если менеджмент "Сургутнефтегаза" не решит конвертировать основную часть кубышки в рубли, то дивиденд на привилегированную акцию за 2023 год будет в первую очередь зависеть от курса доллара на конец года, - пишет эксперт. - Например, при курсе в 90 руб./$1 дивиденд на "преф", по нашим оценкам, может составить почти 12 руб. на акцию, что соответствует доходности в 28,5%. При этом рост (снижение) курса доллара на каждый рубль увеличивает (уменьшает) потенциальный дивиденд примерно на 0,4 руб.".

В то же время Кауфман отмечает, что сейчас привилегированные акции "Сургутнефтегаза" выглядят перекупленными с технической точки зрения, и в случае локального укрепления рубля они могут немного скорректироваться. "Наша целевая цена по ним составляет 45,4 руб., что соответствует апсайду 8,1%. На этом фоне считаем, что привилегированные акции "Сургутнефтегаза" лучше покупать в случае возникновения небольших коррекций", - заключает аналитик инвесткомпании.

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