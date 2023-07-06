"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа Групп с целью 6,75 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целевой ценой 6,75 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,14%, стоп-приказ: 6,1 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, происходящая девальвация рубля позитивно скажется на среднесрочных операционных показателях компаний - экспортерах. Объем экспортной выручки для "Сегежи" составляет более 70%. Ожидается продолжение спекулятивного роста котировок компании.

"С технической точки зрения акции компании вышли из среднесрочного бокового канала. Идея на рост бумаги с целью 6,75 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6,1 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Сегежа Групп" - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК "Система". В структуре компании четыре ключевых сегмента: бумага и упаковка, фанера и плиты, лесные ресурсы и деревообработка, домостроение.

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