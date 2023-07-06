Ближайшая цель снижения котировок золота - $1885/унц. - "Финам"

Ближайшая цель снижения котировок золота - $1885 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Локальное повышение цен на золото опять натолкнулось на усиление индекса доллара и рост доходностей USTres. Это ограничило подъем цен на драгметалл на ближайшем сопротивлении $1932/унц., откуда вновь началась волна снижения. Возле текущих отметок золото торгуется с двадцатых чисел июня, но среднесрочная техническая картина пока указывает на нисходящий тренд. Возможно, что ближайшей целью снижения котировок может стать отметка $1885/унц.", - отмечает эксперт.

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