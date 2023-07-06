Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около 2800п в ближайшие недели - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около 2800 пунктов в ближайшие недели с последующей коррекцией в течение июля-августа, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер".

"Рынок акций показал сильную динамику в первом полугодии. В июне индекс полной доходности (т.е. с учетом дивидендов) растет уже девятый месяц подряд, показывая самое продолжительное ралли почти за всю свою историю. На текущий момент мы считаем целесообразным перейти в защитную стратегию. Меняем прогноз по рынку с умеренного роста на консолидацию в ближайшие недели около уровня в 2800 пунктов с возможной последующей коррекцией в течение июля-августа", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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