.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  ЦБР, скорее всего, повысит ставку на 50 б.п. на ближайшем заседании - Альфа-банк
.
ГЛАВНОЕ
Доля расходов на конечное потребление в ВВП РФ в 1-м квартале выросла до 76,7%
Росстат сохранил оценку снижения ВВП РФ в 1-м квартале на уровне 1,8%. Структура основных компонентов ВВП в январе-марте сместилась в сторону увеличения доли внутреннего конечного спроса
 
Корпорация МСП предложила снизить штрафы для микробизнеса за неуплату долга в 10 раз
Корпорация МСП (КМСП) предложила Минюсту сократить для микропредприятий минимальные штрафы за просроченную задолженность по исполнительному листу в 10 раз – до 5000 руб. по требованиям неимущественного характера и до 1000 руб. по денежным искам. Для...
 
Спрос на склады в регионах бьет рекорды
Общий объем сделок на региональном рынке складов за первое полугодие 2023 года составил 627 тыс. кв. м, пишут "Ведомостия, ссылаясь на аналитический отчет консалтинговой компании NF Group. Из него следует, что это самый высокий показатель для...
 
Торговля просит унифицировать ставку эквайринга
Ритейл просит уравнять по всей стране плату за прием платежей по картам, пишут "Известия". Как пишет газета, это позволит расширить скидки на продукты, утверждают представители торговли. Минпромторг поддерживает бизнес в том, что тарифы должны...
 
06 июля 2023 года 11:51

ЦБР, скорее всего, повысит ставку на 50 б.п. на ближайшем заседании - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. на ближайшем заседании в июле, полагают эксперты Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

"Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,13% за неделю с 27 июня по 3 июля и 3,43% в годовом выражении на 3 июля, - напоминают аналитики. - Два момента в отношении текущего инфляционного тренда вызывают у нас опасения. Во-первых, рост цен на плодоовощную продукцию продолжился и даже ускорился после продолжительного периода дефляции в этом сегменте. Во-вторых, мы полагаем, что на фоне ослабления курса до 90-91 руб./$1 в последние дни, российские компании начнут проводить переоценку своих товаров с учетом новых прогнозов курса, что может привести к ускорению инфляции в непродовольственных сегментах. В целом, мы сохраняем ожидания касательно повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на заседании 21 июля, и ожидаем, что Банк России будет готовить рынок к повышению ставки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 июля 2023 года 12:54
Монетарная политика ФРС США пока далека от ожидаемого смягчения - Freedom Finance Global
Монетарная политика ФРС США пока далека от ожидаемого смягчения, и это еще один повод для укрепления доллара по отношению к рублю, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Комитет по открытым рынкам ФРС (FOMC) опубликовал протоколы заседания, состоявшегося 13-14 июня....    читать дальше
.
06 июля 2023 года 12:33
Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около 2800п в ближайшие недели - "КИТ Финанс Брокер"
Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около 2800 пунктов в ближайшие недели с последующей коррекцией в течение июля-августа, говорится в обзоре "КИТ Финанс Брокер". "Рынок акций показал сильную динамику в первом полугодии. В июне индекс полной доходности (т.е. с учетом дивидендов) растет уже...    читать дальше
.
06 июля 2023 года 12:10
Статистика ВВП РФ усилила девальвацию рубля - Freedom Finance Global
Статистика ВВП РФ усилила девальвацию рубля, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Основная причина нового витка девальвации российской валюты остается прежней - сокращение нефтегазовых доходов бюджета и сальдо торгового баланса РФ, ведущее к росту бюджетного...    читать дальше
.
06 июля 2023 года 11:30
Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи с февраля 2022г на фоне обвала рубля
Москва. 6 июля. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует рост рублевых цен blue chips за счет обвального падения рубля, в то время как внешние площадки подают негативные сигналы из-за "ястребиных" протоколов июньского заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года.    читать дальше
.
06 июля 2023 года 11:29
Повышение ЦБР ставки на 25 б.п. в июле - наиболее оптимистичный сценарий - Банк "Санкт-Петербург"
Повышение ЦБ РФ ключевой ставки на 25 б.п. на заседании 21 июля видится как наиболее оптимистичный сценарий, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Опубликованные в среду вечером данные от Росстата указали на лишь умеренное замедление инфляции в стране. За неделю по 3 июля цены в РФ выросли...    читать дальше
.
06 июля 2023 года 11:08
БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать бумаги Полюса с целью 12350 руб
С Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целью 12350 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: 10750-10850 руб., потенциальная доходность: 14%, сообщается в материале аналитика Евгения Калянова. Стоп-лосс при необходимости инвестор может выставить...    читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:47
Вероятный торговый диапазон для котировок нефти в четверг - $75,5-77/барр. - SberCIB
Вероятный торговый диапазон для котировок нефти в четверг - $75,5-77 за баррель Brent, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research. "Баррель Brent подорожал в среду на $0,4 до $76,65. Поддержку ценам оказали предварительные данные о недельном сокращении запасов нефти в США на 4,4 млн...    читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:31
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - розничные продажи еврозоны в мае (12:00 МСК); - занятость в частном секторе США в июне по оценкам ADP (15:15 МСК); - недельная динамика обращений за пособиями по...    читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:13
"БКС МИ" позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены акций Магнита
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены акций "Магнита", сообщается на портале БКС Экспресс. "Акции "Магнита" в среду выросли на 1,45%, закрытие прошло на отметке 5346,5 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Восходящий тренд выглядит устойчивым,...    читать дальше
.
06 июля 2023 года 10:00
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 6 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
06 июля 2023 года 09:53
Пара рубль/доллар тяготеет к тестированию отметки 93 руб./$1 - ПСБ
Пара рубль/доллар тяготеет к тестированию отметки 93 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Доллар в среду продолжил свой уверенный рост без явных новостей, - напоминает аналитик Егор Жильников. - На рынке сохраняется спрос на иностранную валюту со стороны крупных игроков, что...    читать дальше
.
06 июля 2023 года 09:38
Возможна боковая динамика котировок ОФЗ на торгах в четверг - ПСБ
Возможна боковая динамика котировок ОФЗ на торгах в четверг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "ОФЗ перешли к консолидации, доходности уже учитывают ожидаемое ужесточения политики ЦБ, - пишет эксперт. - В среду доходность...    читать дальше
.
06 июля 2023 года 09:25
ЦБР может повысить ключевую ставку до 21 июля из-за сильного падения рубля - "Алор Брокер"
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку до 21 июля, учитывая сильное падение рубля, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Валютный рынок в среду негативно встретил информацию Минфина о том, что с 7 июля по 4 августа он вдвое снизит объем...    читать дальше
.
06 июля 2023 года 09:10
Возможен рост котировок акций ЛУКОЙЛа до 5760 руб. - ПСБ
Возможен рост котировок акций "ЛУКОЙЛа" до 5760 руб., полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "ЛУКОЙЛ" на данный момент занимает на Мосбирже 1 место по объему торгов (5,3 трлн руб.), в разы опережая традиционных лидеров - Сбер (3,5 трлн руб.) и "Газпром" (1,5 трлн руб.). Компания...    читать дальше
.
06 июля 2023 года 09:00
Рубль продолжил снижение к доллару и юаню на старте торгов под давлением негатива
Москва. 6 июля. Доллар США и юань сохраняют восходящее движение на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль продолжает слабеть после достижения психологических отметок в ходе предыдущей сессии в условиях снижения экспортной выручки.    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.