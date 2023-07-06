Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи с февраля 2022г на фоне обвала рубля

Москва. 6 июля. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует рост рублевых цен blue chips за счет обвального падения рубля, в то время как внешние площадки подают негативные сигналы из-за "ястребиных" протоколов июньского заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2830,73 пункта (+0,9%), индекс РТС упал до 951,97 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Доллар подскочил до 93,62 рубля (+2,62 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,3%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

В четверг первый день торгуются без годовых дивидендов акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-11,3%) и "Башнефти" (MOEX: BANE) (-12,8% и -14,4% "префы").

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций диспозиция остается без изменений - среднесрочный тренд растущий. Есть высокая вероятность подъема ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании (21 июля), что может быть воспринято рынком негативно. В США регулятор также может повысить ставку на ближайшем заседании, поэтому возможна техническая коррекция перегретого американского рынка акций.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, девальвация рубля концентрирует внимание на акциях экспортеров.

Протоколы июньского заседания ФРС в целом подтвердили приверженность регулятора борьбе с инфляцией и указали на перспективу дальнейшего повышения процентных ставок в этом году, но более медленными темпами, чем ранее. Участники рынков закладывают увеличение ставок ФРС на 25 базисных пунктов на заседании в июле, и не исключают еще одного аналогичного повышения до конца года, отмечает она.

В четверг дивидендные "гэпы" наблюдаются в акциях "Группы ЛСР" и "Башнефти", последний день с финальными дивидендами за 2022 год торгуются акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "ОГК-2" (MOEX: OGKB). В течение дня интересные для российских активов новости могут поступить с финансового конгресса Банка России. За рубежом будут ждать макроэкономических данных из Европы и США и, похоже, также переходят в режим сдержанной коррекции перед новыми повышениями процентных ставок в июле, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, на фоне ослабления рубля локомотивом роста рынка станут бумаги экспортеров, в частности, акции "ЛУКОЙЛа".

Однако текущий рост индекса МосБиржи выглядит неустойчивым, возврат к пикам во многом объясняется дорожающими акциями "ЛУКОЙЛа", в то время как другие ключевые акции продолжают консолидироваться. Дополнительные опасения вызывают резко просевшие объемы торгов. Поэтому индекс вполне может обновить годовые максимумы, но перспективы дальнейшего роста российского рынка остаются под вопросом до тех пор, пока не начнется реинвестирование средств после приближающихся дивидендных отсечек, считает Головинов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рубль продолжает падать, хотя нефть Brent торгуется на вполне приемлемых $76 за баррель и ухудшения политической ситуации в России нет.

Накануне валютный рынок негативно встретил информацию Минфина о том, что с 7 июля по 4 августа он вдвое снизит объем валютных интервенций в поддержку рубля в рамках бюджетного правила. Эту новость не стоит трактовать исключительно как "медвежий" фактор для рубля, поскольку снижение валютных интервенций говорит о том, что финансовое ведомство ждет увеличения нефтегазовых доходов, что благоприятно для российской валюты. Складывается впечатление, что бюджетное правило не в полной мере компенсирует снижение притока валютной выручки в страну из-за уменьшения стоимостного экспорта, полагает эксперт.

"Сопротивление по паре доллар-рубль расположено в районе 93 руб./$1, но оно может не остановить падение рубля. Мы ранее предупреждали, что если курс сумеет закрепиться выше 90 руб./$1, то спрос на валюту как средство сохранения сбережений резко вырастет, что и произошло. Учитывая сильное падение рубля, можно ожидать, что Банк России не станет дожидаться 21 июля, когда запланировано вынести решение по ключевой ставке, а повысит ее ранее. Причем дело не ограничится 0,5 п.п., не исключаем, что регулятор отправит ставку в двузначную область", - считает Антонов.

Падение рубля уже не оказывает мощной поддержки рынку акций. Некоторые металлурги и нефтяники торгуются лучше рынка, но индекс МосБиржи пока не предпринимает попыток обновить годовой максимум. В четверг эта тенденция сохранится. Стоит также отметить, что неизбежность повышения ключевой ставки снижает интерес к дивидендам, заключил представитель "Алор брокер".

В США в среду индексы акций снизились на 0,2-0,4% из-за слабых статданных из Китая и содержания протокола июньского заседания Федеральной резервной системы.

Как показал протокол, несколько членов руководства Федрезерва выступили за повышение ключевой ставки в июне из-за низкой безработицы, более сильного, чем ожидалось, импульса к росту экономики, а также отсутствия четких сигналов о движении инфляции в сторону целевого уровня 2%.

В конечном счете решение о сохранении ставки на прежнем уровне все равно было принято единогласно. Однако прогноз относительно дальнейшей траектории ставки показал, что члены руководства ФРС ждут еще двух повышений ставки на 25 базисных пунктов каждое до конца года.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций из-за "ястребиного" протокола ФРС (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 2,9%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 0,9-1,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 13-14 июня.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае увеличился на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Рост показателя стал максимальным с июня 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 1,2%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг стабилизировались после подъема накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $76,65 за баррель (+0,01% и +0,5% в среду), августовская цена WTI - $71,92 за баррель (+0,2% и +2,9% накануне).

Позитивным фактором в ходе предыдущей сессии стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что ОПЕК+ сделает все необходимое для поддержки нефтяного рынка.

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в стране останется на уровне около 9 млн б/с.

Между тем, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на 4,38 млн баррелей по итогам прошлой недели.

Официальные данные Минэнерго США выйдут в четверг в 18:00 МСК, на день позже обычного в связи с тем, что вторник в Штатах был нерабочим днем. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти примерно на 1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+30,2%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+20,3%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+7,3%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+7,1%).

Подешевели акции "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-11,8%), "Группы ЛСР" (-11,3%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (MOEX: KMTZ) (-7,6%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-5,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,75 млрд рублей (из них 2,88 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,66 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 1,55 млрд рублей на "префы" "Башнефти").