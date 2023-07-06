БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать бумаги Полюса с целью 12350 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "Полюса" с целью 12350 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: 10750-10850 руб., потенциальная доходность: 14%, сообщается в материале аналитика Евгения Калянова.

Стоп-лосс при необходимости инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля.

Аналитик отмечает следующие позитивные факторы:

- Поддержку акциям экспортера создает продолжающееся ослабление рубля.

- Сильные финансовые результаты компании.

- Золото продолжает демонстрировать характеристики защитного актива в моменты кризиса. Инвесторы боятся, что агрессивная политика центробанков по повышению процентных ввергнет экономики в рецессию.

- Высокий спрос на золото со стороны центральных банков на фоне желания снизить зависимость золотовалютных резервов от доллара из-за повышения процентных ставок и применения доллара в качестве рычага политического давления.

- Вероятность возврата к дивидендам.

- Растущий тренд, в котором акции "Полюса" находятся с сентября 2022 года.

Эксперт обращает внимание и на вероятные риски:

- Возобновление укрепления рубля к доллару.

- Снижение добычи "Полюса".

- Тенденция к росту инфляции затрат может продолжиться, снижая рентабельность компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.