Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США завершили в минусе сессию в среду из-за слабых статданных из Китая и содержания протокола июньского заседания Федеральной резервной системы. Как показал протокол, несколько членов руководства Федрезерва выступили за повышение ключевой ставки в июне из-за низкой безработицы, более сильного, чем ожидалось, импульса к росту экономики, а также отсутствия четких сигналов о движении инфляции в сторону целевого уровня в 2%. В конечном счете решение о сохранении ставки на прежнем уровне все равно было принято единогласно. Однако прогноз относительно дальнейшей траектории ставки показал, что члены руководства ФРС ждут еще двух повышений ставки на 25 базисных пунктов каждое до конца года.

Тем временем в среду стало известно, что сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июне опустился до 52,5 пункта с 55,6 пункта в мае. PMI сферы услуг снизился до 53,9 пункта с 57,1 пункта. Оба индикатора обновили минимумы за 5 месяцев на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики КНР после снятия карантинных ограничений. Между тем значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, и оба индекса остаются выше этой отметки шесть месяцев подряд.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол июньского заседания Федеральной резервной системы. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:33 МСК упал на 3,1%, китайский индекс Shanghai Composite понизился на 0,7%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 1,7%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 1,3%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi опускается на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в четверг после роста по итогам предыдущей сессии. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $76,41 за баррель, что на 0,31% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на 0,5%, до $76,65 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,1%, до $71,72 за баррель. Накануне эти контракты повысились в цене на 2,9%, до $71,79 за баррель.

Позитивным фактором в ходе предыдущей сессии стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что ОПЕК+ сделает все необходимое для поддержки нефтяного рынка. В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в стране останется на уровне около 9 млн б/с.

Между тем, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на 4,38 млн баррелей по итогам прошлой недели. Официальные данные министерства энергетики страны будут обнародованы в четверг в 18.00 мск, на день позже обычного в связи с тем, что вторник в Штатах был нерабочим днем. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти примерно на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 июля снизилась в 2,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 7,133 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,451 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился всего на 0,02% и составил 109,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 867,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,38%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,26%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (-0,67%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,38%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-лизинг" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-П-09 с офертой через 3 года объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня за час. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,07% годовых, купоны полугодовые.

Россельхозбанк (РСХБ) увеличил объем доразмещения выпуска облигаций серии БO-02-002P с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Финальная цена доразмещения - 100% от номинала плюс накопленный купонный доход (НКД). Сбор заявок на дополнительный выпуск прошел 5 июля. Техническое доразмещение запланировано на 7 июля. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БО-02-002Р объемом 15 млрд рублей был размещен в середине мая. Ставки купонов по нему переменные с привязкой к среднему значению RUONIA. Премия к RUONIA установлена на уровне 150 базисных пунктов. Ставка 1-го купона составила 8,66% годовых, 2-го купона - 8,78% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) установило ставку 1-12-го купонов дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 12,30% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,68% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июля. Техразмещение запланировано на 10 июля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 5 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2021 года.

ГК "Автодор" 6 июля с 11:00 до 13:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-005Р-02. Параметры выпуска не раскрываются. В конце июня компания разместила выпуск с похожей серией в рамках программы облигаций серии 005Р объемом 99,9 млрд рублей. Объем 3-летнего займа с амортизацией составил 20 млрд рублей, ставка 1-го купона - 10,31% годовых.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" 10 июля с 11:00 до 15:00 планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии ПБО-02-03 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 12-12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,55-12,82% годовых. Предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 13 июля.

ВТБ (MOEX: VTBR) 10 июля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии Б-1-328. Датой окончания размещения станет 10 августа либо дата размещения последней облигации выпуска. Банк установил ставки 1-12-го купонов на уровне 9% годовых. Объем выпуска пока не раскрывается.

Евразийский банк развития (ЕАБР) в первой половине июля проведет сбор заявок на приобретение 5-летних облигаций серии 003Р-008 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA + спред". Ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне не выше 200 базисных пунктов. Купоны полугодовые.

ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (MOEX: OGKB) (ПАО "ОГК-2") установило ставку 7-12-го купонов 6-летних биржевых облигаций серии 002Р-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 10,1% годовых. Компания разместила выпуск в июле 2020 года по ставке 5,75% годовых. У предприятия нет других выпусков в обращении.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-05 на уровне 8,8% годовых. Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года по ставке 13% годовых. Ставка текущего купона - также 8,8% годовых.

ООО "Инкаб" (Пермь, производитель кабельной продукции) выкупило по оферте 28 тыс. 985 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 785 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 3,69% выпуска. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 785 млн рублей в декабре 2021 года по ставке 13,5% годовых. Ставка 7-12-го купонов облигаций также установлена на уровне 13,5% годовых до погашения. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.

ООО "Электроаппарат" выкупило по оферте 5 тыс. 317 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 119,017 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 4,47% выпуска. Компания в декабре 2022 года завершила размещение 4-летних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 79% выпуска на 119,017 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19,5% годовых, 5-8-го купонов - 16% годовых, купоны квартальные. По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов. Выпуск размещен в рамках программы компании объемом до 1 млрд рублей. Облигации в рамках 10-летней программы могут размещаться на срок до 10 лет.