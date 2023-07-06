Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- розничные продажи еврозоны в мае (12:00 МСК);

- занятость в частном секторе США в июне по оценкам ADP (15:15 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- торговый баланс США в мае (15:30 МСК);

- индексы деловой активности PMI (16:45 МСК) и ISM (17:00 МСК) США в июне;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- акции "Газпром нефти", "ОГК-2" последний день торгуются с дивидендами за 2022 год;

- Финансовый конгресс Банка России.

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