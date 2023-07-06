"БКС МИ" позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены акций Магнита

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены акций "Магнита", сообщается на портале БКС Экспресс.

"Акции "Магнита" в среду выросли на 1,45%, закрытие прошло на отметке 5346,5 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Восходящий тренд выглядит устойчивым, потенциал для продолжения есть. Краткосрочными ориентирами могут выступать круглые отметки 5400 и 5500 руб., где может проявляться повышенная активность спекулянтов. Уровень перекупленности по осцилляторам остается умеренным. Это характерная картина для восходящего тренда. Среднесрочный взгляд на акцию умеренно позитивный. При сохранении позитивного новостного фона целью выступает годовой максимум 5630 руб.", - пишут аналитики.

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