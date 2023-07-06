Пара рубль/доллар тяготеет к тестированию отметки 93 руб./$1 - ПСБ

Пара рубль/доллар тяготеет к тестированию отметки 93 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Доллар в среду продолжил свой уверенный рост без явных новостей, - напоминает аналитик Егор Жильников. - На рынке сохраняется спрос на иностранную валюту со стороны крупных игроков, что косвенно подтверждается увеличением средней сделки на рынке. Эффект вызван отчасти устойчивым спросом со стороны импортеров в РФ, отчасти -преодолением важных уровней сопротивления в районе 90 руб. в условиях сохраняющихся геополитических опасений. Также по-прежнему допускаем, что ослаблению руб./$1 может способствовать разовые факторы, как реализация крупных сделок. Так, например, вчера Совфед одобрил допуск к торгам банков нерезидентов, что также скорее выступает фактором поддержки иностранной валюты".

Эксперт отмечает, на утро четверга доллар тяготеет к обновлению максимумов, протестировав 92 руб./$1, и не исключает, что пара доллар инерционно протестирует 93 руб./$1. "Однако считаем дальнейший рост не вполне обоснованным: справедливая стоимость американской валюты, по нашим оценкам, находится в диапазоне 86-88 руб./$1", - подчеркивается в комментарии.

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